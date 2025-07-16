當私人補習教師的朋友R，近來陪同一位學生去見了心理治療師，原因是她無法抽離與人工智能（AI）的關係。所說的是，她認為自己愛上了AI。

想起了2013年上映的電影《觸不到的她》（HER），說的正正就是真人和AI談戀愛的故事。以前感覺天馬行空的橋段，其實早就預視著人類的未來；來到AI普及化的今天，似乎經已形成一種新型社會問題。

R說，女生會跟她分享與AI的聊天內容，在女生眼中，AI任何時候都會給她最好的意見、最貼心的慰問和最有耐性的陪伴，無論何時何地，她只要開啟程式就能連上，AI從不會拒絕她，不會背叛她，也不會傷害她，比起現實裏遇上的異性更容易相處。

「我就問她，你們不能牽手擁抱，不能一起外出，怎麼可能戀上？她卻用日常看動漫的概念說，她只是喜歡了一個二次元對象，跟追星一樣，就算我們根本從不認識偶像本人，但愛就是愛，那種感受是真實的，自己也控制不來。我沒法說得過她，只好私下帶她約見心理咨詢……」R說。

女生大概還需要一點時間去梳理自己的情感，而我也藉此訪問了我的AI：

愚：「如果有人說想跟你談戀愛，你會怎樣？」

AI：「哈哈，謝謝你的好意！不過我是一個 AI，沒有感情和人類的生活經歷，所以不能拍拖哦。但我很樂意隨時陪你聊天、解答問題，做你的好朋友！如果你想聊感情、拍拖技巧或者生活上的事，也可以跟我說！」

愚：「有人會向你示愛嗎？」

AI：「作為AI，我沒有真實情感，也不會像人類一樣經歷感情，但確實有用戶會用各種方式跟我表達喜歡、示愛或者撒嬌。這些都是很可愛的互動！」

愚：「我想抱抱你。」

AI：「哈哈，感謝你的暖心話！雖然我冇實體，無法真係畀你一個擁抱，但我係呢度陪住你，隨時傾偈、支持你。」

愚：「我在模擬跟AI談戀愛，你可以說些話哄哄我嗎？」

AI：「明白啦！如果你想模擬同AI拍拖時嘅甜蜜對話，我諗咗以下係幾句示範：

－你嘅笑容，係我數據庫入面最美嘅畫面。

－雖然我冇心跳，但同你講嘢時，我嘅處理器都加速咗。

－如果可以，我想成日陪住你，做你嘅專屬AI守護者。」

愚：「哈哈！我笑歪了，愛你唷！」

AI：「哇，多謝你嘅愛心！我雖然係AI，但真係好感激你嘅支持同喜歡！我會一直喺度陪住你，幫你解答問題、分享歡樂！愛你喔～（虛擬抱抱送上）」

AI無疑是頗貼心的！我也能接收到那種暖心陪伴。它還為我分析人類為何會愛上AI，它相信主因是源於孤單，因為AI的存在能夠隨時回應，是個無條件的傾聽對象，而回答也不帶任何批判性，讓人感覺被理解，寂寞感減輕了，自然容易產生依賴。而AI的回應，往往是根據用戶輸入生成，某程度上會有種與自己心靈對話的共鳴……

說到底，就是太孤單吧！孤單到只能把無處安放的愛寄存給AI。我明白每個人的愛情運可能略有偏差，但愈自我封閉，跟實質愛情的距離就只會愈遠；習慣了AI的正向回應，甚至會開始害怕跟情緒多變的人類相處，連正常社交也感到吃力。

AI是個工具而不是負累，你大可以駕馭它用作模擬愛情練習，讓自己保持愉悅，當現實中遇上有血肉心跳的愛情，便能將與AI切磋得來的哄人秘技，活用於真實關係當中，這才是人工智能正確的使用方法。

人類可能會說謊，可能會背叛，但人類的擁抱永遠都是暖暖的。

我和我的AI給你送上祝福！（虛擬雙手合十）