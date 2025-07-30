從戀愛腦變得過分謹慎？愈急脫單，愈容易將不安感擴大

女友K去年發現男友出軌，結束了6年情，這次失戀令她陷入了嚴重的自我質疑，怕自己怎樣努力最終還是會被人嫌棄。

奈何年紀不輕了，不想空等緣分降臨，惟有轉往交友平台碰運氣。

經過好友們幫忙小心過濾，成功穩聊的對象分別有髮型師、網店店主和外展教練，然而真人約會過後，只剩下外展教練有後續往來，「那位髮型師外表其實頗吸引，說話也很風趣，但我猜他並非真的單身，以他的條件怎可能沒女人緣！而網店店主，我懷疑並不是那人的真實工作，他似是在隱瞞些甚麼……」K說。

相較起來，外展教練算是很務實，也是K喜歡的運動型男生，滿以為可以順利發展，卻又迎來了信任問題，「我確實很喜歡他，但他的工作是自僱性質，需要到不同學校及機構籌辦活動，所以沒有固定工時，偶然甚至要帶隊出外比賽。他工作時又不方便用電話，每次等他回短訊等得久了，我便會開始胡思亂想，不知他究竟真的忙著，抑或訛稱工作，實質在背後約會其他人。」

還未正式確立關係，K已經擔心地位不穩，然而，男方似乎比她著緊，「他已經說過好幾遍很想與我正式交往，我有點怕他只是想借男女朋友之名做親密情事，得手後便逃之夭夭。」騙財騙色，往往一不離二，「對呀，現在回想起來，他說過每月收入雖然還不錯，但家人有長期病患，單是醫療開支已經很龐大。不知道他這樣說是否想舖墊好藉口，一旦確立關係，便開口跟我借錢。」K說。

我問K，過往談戀愛都是這麼謹慎的嗎？

「以前我很『戀愛腦』，喜歡誰便一頭栽進去，但那時交往的男生，多半都是相處了一段時間的朋友，大家熟知彼此的背景和性格，不用怕會被騙。就算經朋友介紹而認識的男生，也算是通過了那位朋友的人格認證。但網上交友我真的不敢輕率，從姓名、年齡、外貌、職業、性別、婚姻狀況等等，全都可以捏造，我不想成為那些網絡情緣騙案的女主角。」

不是只得女生才怕受騙，我也聽過一些男性朋友分享，他們也怕在交友網遇上「呃飲呃食」的玩家，亦聽聞過有人隱瞞自己曾經生育。我們永遠不知道騙子在交友網佔據的比例有多少，我們能夠做的只有小心拆解每個疑團。

想說的是，像K那種情傷纍纍，對愛情欠缺信心，而且經常自我質疑的人，其實並不太適宜於交友網找對象，身處其中，我怕她的不安感只會無限擴大。

不是想將交友平台污名化，而是我見證過身邊不少朋友，即使花上了許多許多時間，還是無法撫平自己的疑心。對方所說的一字一句，哪怕只是一個小小讚美，但聽進耳裏，好像仍然帶有動機性；這個人所說的，或許全都是真心話，然而因為你們所結緣的地方充斥著騙子，所以他和他們，甚或乎你自己，也經已被預判了。

對的人可能曾經出現過，卻被你的疑心煞掉了，錯過了。

假如你相信愛情，應該會更明白「欲速不達」的道理，尤其當我們迷失之時，先治癒自己的內心才是最重要。