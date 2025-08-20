從萬人迷變成追著孩子跑的狼狽母親？決定當媽之前，請先認清自己的意向

剛出社會之初，我曾跟一位大學時期認識的閨蜜搭夥同居，連帶其餘兩位好友，四個女人經常聚在家裏大吃大喝、談天說地；當然，我們偶爾也會群體出動，到相熟的酒吧豪飲一番，將最後的青春燃盡。就算數年後租約完了，各自搬到新居，但仍然經常聚在一起，互訴心事。

W小姐是我們當中外表最嫵媚、身材最火辣、性格最狂放的那位；以我們所認識的她，從來不是那種嚮往家庭生活的賢妻良類母型。偏偏，就在26歲那年，她選擇了奉子成婚，以至我們後來的Girls gathering，都變成了親子活動。

我記得當年忐忑的W哭著對我們說，雖然她不想當媽，但她更加面對不了流產手術，所以最後決定接受天命把孩子生下來。至於結婚，她也懷著同樣忐忑的心情，嫁予那位當時只交往了大半年的男友，「我不知怎麼辦，只知自己愈是掙扎，愈是不知所措；所以我決定聽天由命，結就結吧！生就生吧！要是他日離婚，離就離吧！」W說。

本以為W不是當媽的材料，但剛放完產假，回歸職場沒多久，她便因為太想念孩子而辭掉工作，回家當個全職母親。W的丈夫也很投入父親角色，每晚下班回家便立即幫忙照顧兒子，從不讓W過勞。有了家庭，有了生活重心，W和丈夫一下子成長了許多；昔日忐忑不安的心，如今總算有了依歸。

不習慣這種改變的，倒是我們這三位陪嫁姊妹。以往嗜酒的W，早就因為餵哺母乳而戒斷酒癮，我們的夜蒲生活也隨之而結束；取而代之，是陪W帶孩子去體驗不同主題的親子餐廳、Playhouse等等。以往我們的話題多是有關於工作和感情，但有孩子在旁，為了避免讓氣氛變得古怪，我們已慢慢習慣了報喜不報憂。

另一方面，我們也能從W身上體會當母親的種種感受。當媽後的W，衣著固然不像從前那般嫵媚，就連昔日的完美妝容也不見了，「帶孩子有夠忙了，我根本無暇打扮，留長髮和戴頸鏈會被孩子扯斷，高跟鞋更是自討苦吃！」W說。

W好像一面鏡子，給那時還是很年輕的我們一個啟示，意外懷孕怎辦？要閃婚嗎？當單親媽媽又會面對甚麼難題？放棄自己的前途退守家庭，不後悔嗎？要告別昔日那個被男士簇擁的自己，褪變成整天追著孩子跑的狼狽母親，心理上該如何調適？

謝謝W，讓我們初步認清自己是否適合或喜歡母親這個崗位。

我們三人當中，有一位從小經已憧憬相夫教子的美好，奈何現實中她的男友很抗拒小孩，她仍在躊躇該為深愛的人妥協，抑或乾脆分手，另覓一個樂意生養孩子的人選。

而我和另一位朋友，則傾向於維持二人家庭。世道紛亂，有時候我們連自己的身心都未能顧好，真的不知怎麼去養育小孩；就算幸福如W，背後還是有許多辛酸、隱忍和犧牲。但幸有她的存在，我們才能及早看多一點，看清一點，遇到分岔口，知道怎麼抉擇，不讓自己的步伐被擾亂。

朋友之間的影響，不在於對或錯，而是讓我們更加認識自己，

人生旅途，總算可以少走一些冤枉路。