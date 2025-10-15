曾經相愛，步伐卻在不知不覺間走岔：「成長」是最漫長而無奈的分手原因

剛才滑手機時看到一個熟悉的面孔，相中人曾經是我一位好友T先生的女友。如今點進女生的社交帳號，只會找到一大堆美妝照、性感照、旅行照、船河照、美食照、時尚照，而T的蹤跡已洗刷得一乾二淨。

從熱戀到分手那三數年間，我在旁見證著她的變化，當時T帶著還是大學生的她來到大夥兒的聚會上，她看向T時的笑容很甜，眼神夾集著崇拜。往後再見面，女生的打扮一次比一次亮麗，我們會聊化妝、聊購物，她告訴我她的KOL朋友會把簇新的美妝產品送給她；從她的眼神和神態裏發現，她所崇拜的對象，彷彿已換成那位KOL朋友了。

那時候，我們常常收到了T的求助，說被女友埋怨攝影技巧拙劣，問我們怎麼惡補。後來，他說女友經朋友介紹，跟經理人公司簽了合約，正式成為全職Youtuber。再過沒多久，就收到T的訊息：被分手了，她說我們的步伐不一致。

「我很懷念剛認識時那個純真的她，當時她說最喜歡看我認真工作的樣子，覺得我很上進、很穩重。然而她長大了，嫌我對事業太沒野心，只懂等待每年升職加薪，過著社蓄的生活，她說這並不是她想要過的人生……」T說。

T的心態是，認為女友被朋友「帶壞」了，變得物質主義，只管做著一些鬧著玩的工作，不懂為將來打算。

人會成長，她的轉變可能並不如你所願，但如果這是她想要活成的樣子，而沒為其他人帶來傷害，我們又哪有資格去評價？

時代不同了，祖父母活於時局動盪的年代，兩餐溫飽經已不容易，以至我們的父母輩都習慣了克勤克儉，居安思危，踏踏實實過日子。而我們呢？賺錢的渠道多了，明白到人生不是只得按部就班這種生存方式，憑藉創意或新技能，一樣能夠發光發亮。

Influencer和Youtuber這類工作沒有甚麼不好，它只是偏離了我們慣常朝九晚六的軌道，讓行外人有種不踏實的錯覺。有人會考慮其持續性，可以做到老嗎？要是將來想轉跑道，卻欠缺其他工作經驗，怎麼辦？

這個年頭，任何崗位也有可能被AI取代，路不轉人轉，只要心態正確，其實沒甚麼可怕。

我想，這大概是T和女友之間的差距，T有自己的生涯規劃，對於當年仍然在學的女友來說，彷彿有一種對年青才俊的膜拜。然而，當她認識更多人，接觸更多新事物，便會發現人外有人，山外有山。即使T單方面支持和理解女友的工作，也不等於就能填補女友急速成長所帶來的距離感。尤其，當自己對那個領域所知不多，同時又害怕對方會慢慢變質，所有的不安只會擴大彼此的隔閡。最後發現，這樣子相處太累了，還是找個思想接近的伴侶比較輕鬆一點。

不止於出社會，無論哪個年齡層，情侶間必然會遇上環境轉變，鼓勵句子往往說得漂亮，但能夠互相扶持跨過考驗的，最終又有多少？那些你無法適應的變化，於對方來說，可能是生命中難得遇見的契機；只能說，或許大家都沒有錯，我們只是成長了而已，當緣份走到盡頭，各行各路才能迎來更好的將來。