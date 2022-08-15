偷拍是一種失控？成功的偷拍，支撐了一顆失落的內心？

當性成為宣洩情緒的佔有慾，性帶來的不再是滿足，而是失落。

「起初我沒想過會這樣嚴重，我會不會『坐監』？有時明知是錯仍是去做，我是否有問題？我也想知自己生了甚麼事？」他焦急的提出連串問題，我聽了也來不及消化，可以想像帶著眾多困擾的他，此刻正充滿混亂和恐慌。

日前，他在公眾地方被一位女士指控偷拍，警察在他手機內發現還儲存有其他女士的照片，於是將他拘捕。他沒有向同住的媽媽透露這事情，生活故作如常，其實內心充滿不安、焦慮和自責。作為當事人，他跟很多人對「偷拍者」的描述一樣：是否有病？

他在一間公司從事管理工作，雖然身型略胖，但穿上恤衫西褲，也給人一種斯文感覺，完全沒有「猥瑣」的味道。

「我曾聽說這情況是一種失控。」他說。

「如果你對自己的行為覺得控制不住，那麼是甚麼控制著你？」聽了我的反問，他靜了下來像在檢視自己內心。

他在中學時開始瀏覽色情網頁，後來鍾情於看偷拍相片，漸漸被「你在明我在暗到我做了你也不知道」及「成功佔有到沾沾自喜」的偷竊及佔有感覺所吸引。

「可有發現在甚麼情況下，你會有偷拍的意欲或衝動？」我想他明白，人的欲望很多時會在特定的情況下被喚起。

「通常是工作壓力大、或情緒低落、或感覺沉悶，放工回家經過商場，見到扶手電梯，就會有衝動。望到有吸引的女生，就拿起手機……我甚少將偷拍照片用來刺激性慾，如果自慰，我會選擇看AV。」偷拍是一種性暴力行為，但他的性暴力行為卻不是為了性。

「見到偷拍目標，既緊張又興奮；在別人不知不覺下完成，有一種雀躍和成功感。」他漸漸道出「偷」不是因為下半身的需要。

他起初覺得偷拍行為是隨機發生，沒有預先計劃，但透過自我回望，漸漸發現所謂失控，隱約有著軌跡。

成功的偷拍，支撐著一顆失落的內心。