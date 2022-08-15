Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

15/08/2022

偷拍是一種失控？成功的偷拍，支撐了一顆失落的內心？

#兩性關係 #壓力 #Love Philosophy #偷拍 #失落 #滿足感 #衝動
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　當性成為宣洩情緒的佔有慾，性帶來的不再是滿足，而是失落。

 

　　「起初我沒想過會這樣嚴重，我會不會『坐監』？有時明知是錯仍是去做，我是否有問題？我也想知自己生了甚麼事？」他焦急的提出連串問題，我聽了也來不及消化，可以想像帶著眾多困擾的他，此刻正充滿混亂和恐慌。

 

　　日前，他在公眾地方被一位女士指控偷拍，警察在他手機內發現還儲存有其他女士的照片，於是將他拘捕。他沒有向同住的媽媽透露這事情，生活故作如常，其實內心充滿不安、焦慮和自責。作為當事人，他跟很多人對「偷拍者」的描述一樣：是否有病？

 

　　他在一間公司從事管理工作，雖然身型略胖，但穿上恤衫西褲，也給人一種斯文感覺，完全沒有「猥瑣」的味道。

 

　　「我曾聽說這情況是一種失控。」他說。

 

　　「如果你對自己的行為覺得控制不住，那麼是甚麼控制著你？」聽了我的反問，他靜了下來像在檢視自己內心。

 

　　他在中學時開始瀏覽色情網頁，後來鍾情於看偷拍相片，漸漸被「你在明我在暗到我做了你也不知道」及「成功佔有到沾沾自喜」的偷竊及佔有感覺所吸引。

 

　　「可有發現在甚麼情況下，你會有偷拍的意欲或衝動？」我想他明白，人的欲望很多時會在特定的情況下被喚起。

 

　　「通常是工作壓力大、或情緒低落、或感覺沉悶，放工回家經過商場，見到扶手電梯，就會有衝動。望到有吸引的女生，就拿起手機……我甚少將偷拍照片用來刺激性慾，如果自慰，我會選擇看AV。」偷拍是一種性暴力行為，但他的性暴力行為卻不是為了性。

 

　　「見到偷拍目標，既緊張又興奮；在別人不知不覺下完成，有一種雀躍和成功感。」他漸漸道出「偷」不是因為下半身的需要。

 

　　他起初覺得偷拍行為是隨機發生，沒有預先計劃，但透過自我回望，漸漸發現所謂失控，隱約有著軌跡。

 

　　成功的偷拍，支撐著一顆失落的內心。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應
更多性治療師手記文章

You May Also Like

#兩性關係 #壓力 #Love Philosophy #偷拍 #失落 #滿足感 #衝動
More on Sex & Love

Sex & Love Columnists

More
放大顯示
ArtInvest

Staying Fit During Summer
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk