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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

13/09/2022

由身體的疼延續至情感的痛：若兩人的心不被同時看見，性未必可將彼此拉近

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　痛楚有兩種，一種在現實的接觸時體會，另一種在感覺與猜測中延續。

 

　　「每次做愛都是我主動提出，即使你有反應都是敷衍應酬，這算是正常嗎？」她質問身旁的丈夫。

 

　　「不少專家說：性生活的重點不在次數，不一定做得多才算正常，況且每個人的性需要都不同。」丈夫企圖用客觀解釋令她情緒降溫。

 

　　性生活滿意度當然不應以性行為次數來決定，但頻率卻能反應動機和意願。這對結婚兩年的夫妻，做愛次數只有十次，以新婚夫婦來說，性生活頻率像是少了一點，但更重要的，是他們對性的期望與感覺，出現了分歧。

 

　　「你不是沒有性需要，而是你不需要我，用了其他方法得到滿足。」她不滿他寧願看AV自慰而不做愛。

 

　　「你是有主動提出，但卻不見得你很投入，既然你不享受而我又可以自己解決，為甚麼要執著做愛次數多少？」他開始有點憤怒地回應。

 

　　對被形容為「不投入、不享受」，她沒有反駁，因為她一直受著性交疼痛影響。陰道性交時要忍著痛，當然難以投入和享受。

 

　　「為甚麼有痛仍主動提出做愛？」人天生追求快樂避免痛苦，所以我對她的行徑感到好奇。

 

　　「如果婚姻中沒有性，我相信關係遲早會出現問題。」她忍著痛楚作主動，原來背後有更大的擔心。但身體很誠實，做愛時她的面容和表情，他全都看在眼內，對做愛的感覺漸漸由雀躍變成挫折，也開始萌生了「與其做愛她會痛、與其大家不享受，倒不如自己解決，不用勉強她」的想法。

 

　　她忍著身體的痛做愛，卻以為丈夫在迴避和拒絕，愈發挑起她內心對關係不穩的憂慮；他不忍看著太太承受痛楚而抑壓自己的性行為，卻被指控為對關係抽離。彼此十分在意對方卻各自在承受失望和失落。性不能將兩個人拉近，除非彼此的心同時會被看見。

 

　　情感的痛，源於你有多愛一個人，也像身體的痛一樣，提醒著你已經受了傷。

 

 

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