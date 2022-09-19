男伴要求拍性感照，不從就是不信任？愛一個人與接納他的要求，從來都不是一個等價交換

拍照，是想為今天的自己留下倩影及開心回憶，卻也擔心是給自己留下陰影及慘痛回憶。

「男友要求我讓他影一些性感照，說是給他留下一個好回憶，也讓他想起我時可以看看。」男友只要求影她的全裸背部，不會正面露三點，但她依然感到忐忑。

「不是露點，不會影到樣貌，而且我會將相片儲存在家中電腦給自己觀看，不會因為手機有機會遺失而外洩，你信我啦！」男友曾經這樣對她說。

男友提出給她影性感照後，她曾經想起一些網上交友騙案：男網友讚賞女網友身材好，有潛質成為模特兒，於是遊說她影一些性感照，最後作勒索。

「跟他拍拖四年，以我對他的認識，他應該不會放上網給其他人看或勒索我，但我仍是有保留。」她繼續說：「但如果我真是相信他不會傷害我，那又為甚麼會拒絕他？是否我對他的信任仍然有所保留，還是我不應該懷疑他？」

她跟男友拍拖四年，雙方有一定了解，不像交友騙案中的人不曾謀面，但她對他的要求仍是感到不自如。她認為相信一個人就不應該有懷疑，因此當自己對男友的要求有保留時，內心就生產生疑惑，是否自己愛得不夠，於是對他信得不深？

「如果你有一個朋友喜歡吃辣，你卻對辣味有敏感，因此拒絕了跟朋友一起吃辣，這算是你對他不友善或對關係不尊重嗎？」我希望她明白，尊重自己的想法、感受和行為，是一種必需要有的自主，與信不信任對方是兩碼子的事。向誰展示身體、怎樣展示身體，可以接受的展示尺度，都是個人身體自主中的責任。

經常聽到這樣一句說話：「如果你愛我，就應該……」，仿佛將愛視為綑綁對方的一個工具。愛情，並沒有一個換算表，愛一個人與接納他的要求或行為，從來都不應該是一個等價交換。

有人認為愛是應是沒有保留，但如果連自己也不被保留，這會是一種怎樣的愛？