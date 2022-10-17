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性治療師手記
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17/10/2022

Sex Partner VS Partner：用同一把尺量度不同關係和滿足感，只會找到失望！

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

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    逢周一更新

　　經驗令人成長，有助豐富未來；經驗也會成為限制，窒礙發展空間。

 

　　「我會以鷄肋來形容現在我和太太的性生活，沒有甚麼大問題，但感覺就……」已婚半年的他，似乎對性生活感到不滿意。

 

　　「我明白的，我是她唯一的性伴侶，也是她的第一個，畢竟她以前沒有很多性經驗，所以在性事上我不應該對她有太多要求。」他認為自己性生活的滿意度低，是因為太太的性經驗不足，但他同時又明白這不是她的錯。

 

　　感情上，他享受自己是太太的唯一；性事上，卻覺得這唯一是一種貧瘠。

 

　　由現在談到過去，他提及到以前與兩個SP的性經驗，兩個給他的感覺都很深刻：一個在性行為上熱情主動，她的愛撫技巧很容易就令他性慾亢奮；另一個態度開放，願意跟他試不同的性交體位，樂意使用情趣用品增加性趣。

 

　　「太太的性慾較難牽動，需要多花時間才有興奮，對性行為的態度又較保守，不太樂意作不同體位轉換，即使肯配合，動作也生硬。」他覺得現時的性生活比以前要多花心思時間，但性快感反減不增。沒有比較就沒有傷害，他愈是回憶滔滔不絕，對現在愈是隱隱作痛。

 

　　「吃過好東西後回復清淡茶飯，原來不容易。」他慨嘆地說。

 

　　「那就取決於你認為的好東西是甚麼？」我對著似明非明的他繼續說：「對著SP，目的是找到自我滿足，伴侶關係的重點，除了「我」，還有「我們」。從性技巧牽動你身理快感的角度上，你太太無疑比你以往的SP有不及的地方，但性滿足有很大部份是來自伴侶情感的心理滿足。」

 

　　夫妻雙方對彼此身體反應和敏感度的認識，以至性技巧的學習，可隨著時間而提升，但SP與伴侶的性邏輯完全不同，用同一把尺量度不同關係和滿足感，只會找到失望。想在婚姻關係中找到性滿足，他需要戴上一副合適的眼鏡去探索和改善，而非只在回望、懷緬和自嘆。

 

 

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