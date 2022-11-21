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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

21/11/2022

增加性愛頻率，就能減少伴侶出軌？以性填補愛，只是一個自設的誤區

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　性與愛，在親密關係中如錢幣的兩面，兩者相合變得完整，卻不能替代。

 

　　「男人做愛時沒有射精，是否代表他不投入、不享受，甚至是不想做？」她以低沉的語氣繼續說：「丈夫近來和我做愛，常有此情況，做了很久也射不出來，未完事就完了。」

 

　　她心目中，丈夫以射精結束做愛才算完整的性行為，也代表他有足夠興奮和投入，亦是證明自己吸引力仍在的一個佐證。為了得到肯定，過去三個月她經常主動提出做愛，一反過去性生活中的被動和保守，跟丈夫做愛的次數，升了兩倍。

 

　　「你在性生活的表現變得跟以前截然不同，是因為……」相比性行為次數，我更關心她轉變的原因。

 

　　「幾個月前我發現他手機內安裝了交友App，雖然這不代表甚麼，但我擔心他會跟別的女人……」她的突然轉變，是因為擔心丈夫有異心，於是主動增加性行為次數，希望增進關係之餘，又可消耗他精力，減少他出軌的可能。她口裏說丈夫網上交友「不代表甚麼」，原來代表了很多隱藏的感情意義和個人情緒。

 

　　「你在性行為上變得主動，跟丈夫做愛次數增加，焦慮不安可有減少？」我問她。

 

　　「沒有。」原以為是進可攻、退可守的方法，發現效果不如預期，她在原來的焦慮之外，還多了一層迷茫。

 

　　她以丈夫在性行為中射精去定義他的性滿足程度，又將性滿足程度視為親密關係的唯一指標。這把尺不一定有錯，卻是過於狹窄，未必能準確解說他與丈夫的關係。生理角度上，男人可以單純透過AV引發性慾而射精，卻不會與AV培育出愛的感覺；性與愛有時不一定相關，企圖以性填補愛，只會令自己跌進一個自設的誤區。

 

　　「除了性行為，你們日常的相處和感情，生活中的味道和感覺，是怎樣的？」我希望她理解關係的角度和焦點，放在兩個人而不是兩個性器官。

 

　　別以為性可以填補愛，愛情上若有缺欠，只能以愛情來償還。

 

 

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