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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

28/11/2022

丈夫為太太狼虎之年受壓、太太以為丈夫感情轉淡！收藏真相，只會為對方增加壓迫感！親密是一場敞開自己，擁抱對方的旅情

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　可以坦誠的做自己，同時又深愛對方的真實，這叫做親密。

 

　　「女人是否真的有『三十如狼，四十如虎』的情況？」已婚十五年的他問。

 

　　「太太近兩年在性事上的表現跟以往很不同，她變得主動，我們做愛的次數也比以前多了。」他帶著尷尬神情繼續說：「面對她的主動，會感到有點壓力，畢竟自己年近五十，性需要已不像年輕時那麼活躍。」太太在床上做主動，是他初婚時的期盼，今天卻成了他的擔憂。

 

　　「男性的性慾高峰期在二十多歲，之後每年逐漸下滑。中年以後，性需求減少本屬正常，你卻在面對太太的性主動時，感到有點力不從心而出現壓力。」我嘗試理解他的忐忑。

 

　　他微微點頭後說：「有時即使不大想做，我都會盡量做。」

 

　　他直言缺乏意欲的做愛，令他對性的渴望進一步削減。起初是為滿足對方而做，漸漸感覺即使做到卻是苦澀，失卻以往做愛時的親密興致。

 

　　他太太有一次對我說：「我覺得自己對性的需求跟以往沒有大分別，近兩年在性事上我多主動提出，是因為感到他對做愛的意欲不像以往般熱衷和投入，不知他是否對感情的投入感減少、對我的感覺變淡？」性事上變得主動的背後，原來是擔心婚姻關係變淡、焦慮自己的吸引力不再。

 

　　面對這對夫婦，我分別問了他們相同的問題：「你內心的不安焦慮，為甚麼沒有讓對方知道，任由這掙扎在自己的內心不斷滾存？」

 

　　及後知道了對方想法，他們又不約而同地說：「為何他不早點說出來！」

 

　　親密關係中，常會出現「愛的障礙」：明明是不由衷，卻不敢表達真實、不敢說「No」，將自我焦慮推想成為對方的不接納；明明重視關係、著緊對方，卻因內心焦急，表達出來時反令對方感到有被追逼的壓力。

 

　　日前見到一幅描繪親密關係的插圖，覺得很有意思：

 

 

　　親密不只是脫下衣服，還得要摘下面具，否則只像兩部沒有SIM Card的手機，不能接上，除非遇上Wifi，方能在親密頻道中相連。

 

 

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