Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

05/12/2022

結婚半年就想分開，是因誤會而結合、了解而分開？還是雙方根本不曾了解過，有的只是感情的衝動？

#婚姻 #離婚 #愛情 #分手 #閃婚 #Love Philosophy #感覺 #閃離 #了解 #談戀愛 #盲目 #因了解而分開
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　愛情會令人做出衝動的事，不過所作的衝動，最終的反作用都是自己承受。

 

　　由網上認識到拍拖，短短半年，他決定跟她多走一步，進入婚姻。旁人認為他的決定帶有衝動，他卻直言感情不應以認識時間長短來衡量。

 

　　「只認識半年，你們的彼此了解是否足夠？結婚是一個重要決定，你是否已經想清楚？」當他有結婚的念頭時，朋友曾經這樣問他。

 

　　「一個人那有可能對另一個人完全認識？如果沒有感覺，即使認識多年也不會有結果。」他對朋友解釋，愛的感覺比雙方的認識和了解重要。人很多時總是相信自己的直覺，置身愛情中，像只是跟自己的感覺談戀愛。

 

　　踏進婚姻，他發現兩個人一起生活跟兩人感覺相愛，是截然不同的事。由日常生活到性生活遇上的問題，都不是他預期的美滿。拍拖到結婚，他們兩情相悅只維持了十多個月，他內心已經萌起分開的念頭。

 

　　「你們結婚未足一年，會否只是雙方的了解和接納未足夠？分開是重要的決定，你是否已經想清楚？」對於他由婚到分的念頭，朋友的反應，跟他結婚時，彷彿相似。

 

　　「結婚前，我們見面相處輕鬆愉快，但現在我愈來愈有一種感覺，放工後不想回家。她認為已婚男人應該減少無謂應酬，我卻認為個人空間不應被剝奪，由生活作息以至時間安排，我們都可以吵一遍。我和她的感情，關係的味道，跟結婚前完全是兩碼子的事。」他嘆了口氣地說：「現在我連跟她做愛的意欲也減少，有需要的時候，我寧願看AV自慰。」

 

　　婚姻關係中由感情到性愛，他都有種錯配感覺，心裏認定自己的婚姻是因誤會而結合，故可能因了解而分開。但他從沒給自己檢視過，如果沒有作過真正了解，根本談不上是「誤會」，只是當人認定了自己的直覺和意向，就會生出九頭牛的力去衝，別人的說話和提醒，統統聽不進去。

 

　　令人盲目的，不是愛情，而是自己。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應
更多性治療師手記文章

You May Also Like

#婚姻 #離婚 #愛情 #分手 #閃婚 #Love Philosophy #感覺 #閃離 #了解 #談戀愛 #盲目 #因了解而分開
More on Sex & Love

Sex & Love Columnists

More
放大顯示
名廚煮場

To love and to be loved
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk