Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

19/12/2022

Learn to （make） love：「他要，我會給他」的責任式性生活，給了之後，對方又得到了甚麼？

#兩性關係 #愛情 #Love #性愛 #夫妻關係 #Love Philosophy #Sex #性事
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　為做愛而做愛的夫妻，往往不能享受到性生活的樂趣。

 

　　「過去大半年，我覺得他在性生活的表現跟以前不同，要求的次數明顯比以往減少。」已婚三年的她繼續說：「以前他每星期都會提出做愛，近半年，試過一個月他完全沒有做愛的要求。」

 

　　她跟很多女士一樣，當丈夫的性要求突然減低，多是憂慮他健康出了問題，不然就是懷疑雙方感情存有暗湧，最擔心的是他在外「偷食」，吃飽回家所以沒有胃口。

 

　　「我們的感情關係和相處一向不錯，惟獨在性生活上有點……。」丈夫欲言又止地說。

 

　　「在性生活上，我從來沒有拒絕過你，你有需要時，我都有『俾』你。」丈夫的話未說完，她已急不及待回筨。

 

　　她認為男人對性會看得較重，所以一直以來她都提醒自己，在性生活上要盡量滿足對方，這也是妻子的責任。丈夫提出性要求，她都不會拒絕；他想要，自己都會給，就是為了避免婚姻出現問題，但想不到即使自己盡了責任，雙方關係仍是出現距離，所以她的內心著實有點焦急。

 

　　「是，你從沒拒絕，但在我們的性生活裏，好像只是我有需要，而你就……」他將口中的話又吞回肚裏。

 

　　「男人除了自己有性需要，有時還希望自己會被需要，不只是自己想要，還希望女伴想要，因此也期望女伴在性愛上作主動。主動，意味做愛不是一種回應的責任，而是內心渴望親近對方。」我嘗試推敲他的想法，他用力點頭，認同性生活不應只是「一個要、一個給」，而是大家同時有Give有Take。

 

　　「這種單向的性生活，感覺有點像看AV和自慰，由開始做到做完，像是自己一個人的事。」他期盼的性愛，不只是「做」，還希望有「愛與被愛」的連繫。「做咗」與「做好」，前者是任務，後者是體會。

 

　　由他的欲言又止到表達內心之言，這對小夫妻開始討論「性交」與「做愛」的分別，雙方像共同走了一段Learn to make love and learn to love的路。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應
更多性治療師手記文章

You May Also Like

#兩性關係 #愛情 #Love #性愛 #夫妻關係 #Love Philosophy #Sex #性事
More on Sex & Love

To love and to be loved
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk