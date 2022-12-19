Learn to （make） love：「他要，我會給他」的責任式性生活，給了之後，對方又得到了甚麼？

為做愛而做愛的夫妻，往往不能享受到性生活的樂趣。

「過去大半年，我覺得他在性生活的表現跟以前不同，要求的次數明顯比以往減少。」已婚三年的她繼續說：「以前他每星期都會提出做愛，近半年，試過一個月他完全沒有做愛的要求。」

她跟很多女士一樣，當丈夫的性要求突然減低，多是憂慮他健康出了問題，不然就是懷疑雙方感情存有暗湧，最擔心的是他在外「偷食」，吃飽回家所以沒有胃口。

「我們的感情關係和相處一向不錯，惟獨在性生活上有點……。」丈夫欲言又止地說。

「在性生活上，我從來沒有拒絕過你，你有需要時，我都有『俾』你。」丈夫的話未說完，她已急不及待回筨。

她認為男人對性會看得較重，所以一直以來她都提醒自己，在性生活上要盡量滿足對方，這也是妻子的責任。丈夫提出性要求，她都不會拒絕；他想要，自己都會給，就是為了避免婚姻出現問題，但想不到即使自己盡了責任，雙方關係仍是出現距離，所以她的內心著實有點焦急。

「是，你從沒拒絕，但在我們的性生活裏，好像只是我有需要，而你就……」他將口中的話又吞回肚裏。

「男人除了自己有性需要，有時還希望自己會被需要，不只是自己想要，還希望女伴想要，因此也期望女伴在性愛上作主動。主動，意味做愛不是一種回應的責任，而是內心渴望親近對方。」我嘗試推敲他的想法，他用力點頭，認同性生活不應只是「一個要、一個給」，而是大家同時有Give有Take。

「這種單向的性生活，感覺有點像看AV和自慰，由開始做到做完，像是自己一個人的事。」他期盼的性愛，不只是「做」，還希望有「愛與被愛」的連繫。「做咗」與「做好」，前者是任務，後者是體會。

由他的欲言又止到表達內心之言，這對小夫妻開始討論「性交」與「做愛」的分別，雙方像共同走了一段Learn to make love and learn to love的路。