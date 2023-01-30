Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

30/01/2023

性事拒絕開燈因為焦慮身材！肌膚親密不可明著來，只能暗著做？嫌棄自己身體，怎能放鬆享受性愛？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　性反應周期有四個階段：性慾喚起、持續興奮、高潮頂峰及完事消褪；當中性慾像個容易受驚的精靈，稍有情緒波動，不但難以喚起，反會將之驅走。

 

　　「我想做愛時開燈，可以看得清楚一點，但她不接受。」丈夫指開燈做愛可以看到她的身體和表情反應，會增加性興奮。

 

　　「有甚麼好看！」她冷冷地回答。

 

　　「有些女生擔心自己體形差，不想別人看到身軀，我明白；但你的身形一直keep得很好，怕甚麼？」在他眼中，妻子身形雖不是完美，卻有不錯的吸引力。

 

　　除了相信your face，your fate，她還相信「身材如何，日子也必如何」，所以她一直努力保持輕盈身段，避免別人說她婚後變成「幸福肥」，但美的標準果真人人不同，當丈夫認為她吸引力不錯，她卻抱怨自己的身材有缺失：胸部不夠豐滿。

 

　　乳房是女性重要性徵，因此她覺得自己的性吸引力有限。結婚兩年，每有肌膚親密，她一定要關燈，鑽進棉被後遮遮掩掩的脫去衣物，不讓他看到她裸露。當他撫摸她乳房，她有種扭扭捏捏的不自在，在絲絲不安和焦慮中做愛。

 

　　這世界給予美麗的定義很狹窄：高挑腿長沒有一絲贅肉、眼大唇紅齒白、胸大腰幼臀豐；在這定義下，她自感身形有種難以彌補的瑕疵。嫌棄自己身體，怎能放鬆享受性愛，身材焦慮的情緒，經過兩年像雪球般愈滾愈大，她的做愛意欲也在下降。

 

　　「男人是視覺動物，同時有審美疲勞，任何美好身段，看得久新鮮感都會減少，所以絕不能單靠外表就令男人長時間留在你身邊。男人會因女人的身材而跟她上床，鮮有單為她的身材而跟他結婚。」聽到我的話，丈夫不斷點頭，然後用溫柔的聲音對她說：「如果你認為我會因為你胸部細了兩吋而不喜歡你，這是對我的不了解，以及是你的自信不足。」

 

　　美麗的諷刺不是因為看身材，而是在身材之外，看不到別的東西。這世界從來都不缺乏美，缺少的是欣賞美的眼睛。

 

 

 

 

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