偷看伴侶手機，卻看見了不該看的東西！該直接對質，還是佯裝不知？

手機，已經成為感情關係中的潘朵拉盒子，隱藏了不為人知的事情，同時開啟了不幸的真相。

「我知道這是不當的行為，但我還是按捺不住，最終偷看了他的手機。」她明知在男友不知情下窺探他個人私穩是不恰當，但理性始終敵不過內心忐忑，那夜她還是拿起了男友的手機。

「真的如我所猜測，他有用dating app跟異性聊天。在他手機內我看到一些他跟其他女生調情的對話，更有兩個年輕女生跟他有面貼面的照片，甚是親密；即是說，他們不只是交談，還約過見面。」言談間她開始滲出怒氣。

她坦言近三個月男友的行為舉止跟以往有異：以往他會隨意放手機在枱面，近來總是機不離身；以前會在她面前聽電話，後來鈴聲響起就會走到一角；雙方見面，她曾經是他的專注點，現在他一邊對著她，一邊掃手機。由眼神接觸到相處感覺，她都覺得跟以往味道不同，令她內心有股直覺：他出了問題。

面對感情問題，人很多時都很矛盾，心中預期一些事情會出現，卻又希望是自己臆測錯誤。她預期出現卻又不想發生的真相曝光，她開始陷於兩難處境。

「他背著我flirt女，我應否『篤爆』他？但說出來，他一定會指責我偷看他手機是侵犯他私隱，是不尊重他、不信任他。我應該怎麼辦？」她問。

「你揭露事件真相，目的是甚麼？你認為將事件展露，能否促進你們對話，有助雙方一起面對關係上的問題？展露事情後的最壞結果是怎樣？你有否心理準備去面對？」我希望她明白，有些事情到了某地步，就不會有一個所謂完美的解決方法。

信任與懷疑，像鷄與蛋的先後關係。是因為懷疑所以不信任，抑或是不信任所以有更多懷疑？究竟，誰在破壞關係？

她開始明白，偷看行為固然不當，但此刻她最需要面對的，是他跟男友的感情已經出現了空隙，空隙中還滋生了毒素，連串地蠶食著專一、信任、尊重等愛的元素。