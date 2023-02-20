交友Apps的世界：說好了是逢場作戲，為何最後「沉船」收場？

有些所謂愛情故事，只是一廂情願的自編自導自演劇目。

「女友在我手機內看到我跟那女生臉貼臉的照片，罵了我一頓。我們冷戰了幾天，現在仍未和好，但我覺得自己不是很著緊『箍煲』。」他吸了口氣後說：「莫非我沉了船，喜歡那女生？」

自己的不當行為惹怒了女友，理應加大「氹」她的力度，但他更多想的，是會否再約那個在交友App認識不久的女生見面？

「起初視作吹水解悶，沒想過會出事，弄至如此。」他所述的「出事」，有兩個層面的意思：第一，跟女友的關係出現了裂痕；第二，原先逢場作戲的「flirt女」玩意變成動情的「沉船」。

在感情世界以至性與愛界線的分野，很多人以為自己很清晰，有足夠定力和能力去駕馭，結果卻令自己在感情與感覺中一團糟。如果感情是一場遊戲，被玩弄的原來是自己。身心分離、逢場作戲，不是人人都玩得起的遊戲。

「我不是說我女友不好，但那女生給我的感覺很不同，她很有活力，給我一種很輕鬆自在的感覺。」因為這種比想像中來得投契的感覺，他腦裏萌生了一個念頭，這女生是否更適合自己？如果他女友真的有錯，那就是錯在她不完美，不能滿足他從其他女生身上可以上找到的味道。

原先認為是消閒遊戲，冷不提防關係由萌芽漸漸升溫，孕育出本來沒有預期的情感牽動，弄得心癢癢的想更多親近對方。「沉船」，意味關係的發展與原先預期的想法不一樣。是感情世界有太多一見鍾情，抑或是人錯判自己在感情上的操控能力？

「對於愛情，人固然有選擇權，但起碼要知道對方對你的觀感如何？另外，你能否分辨你喜歡的是那女生，還是那女生給你的感覺？」我問他。

當連基本認識也缺乏，他開始確定地知道，自己的念頭有很大不確定性，但同時又寄託自己於這不確定的感覺上。

人的煩惱，有時是將虛構的事情，真實地面對。