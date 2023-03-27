用性測試愛，是在性裡得不到滿足，抑或是愛的信任不足？

身體很誠實，解讀卻會有偏差。

「我明白兩個人的關係不應以性為基礎，但夫婦親密感，總不能缺少性。」已婚半年的他，覺得新婚性生活遠比預期差。

「我已盡量放慢時間，增加前奏，希望她可以放鬆投入，但當我進入時，她經常叫痛。」對於做愛，他覺得無奈：自己盡力改善性技巧，情況卻沒變，太太仍然分泌不足，經常覺痛。

「更年期後的女士，做愛時常會有分泌不足，但我太太只三十歲，遠遠未到更年期。」他欲言又止的繼續說：「身體很誠實，這是否反映她對做愛不投入？不投入，是否因為她對這段關係有保留？」「男人做愛時興奮，就會射精，女人做愛時享受，下面就有分泌，不是嗎？」根據他從AV而來的「性教育」，女人享受做愛，就應該濕；濕代表她期待親暱，渴望做愛。她的濕，除了代表他有能力取悅她，也代表了她對關係的投入。

愈思愈疑，他開始刻意增加親熱次數，觀察她做愛時的反應，作為評估她對關係的投入度，以愛液量度愛情。

「其實我也有點歉疚，我知道我的身體反應令他在性事上得不到滿足。」有一次她太太私下對我說：「我也想控制自己的身體反應，但愈想控制，身體就愈不聽話。有時忍痛去做，希望可以減少他失望。」

陰道分泌，可能跟不同因素有關：荷爾蒙分泌；個人體質及健康狀況；情緒壓力；感情關係；性慾多寡；生理的自然反射，避免陰道磨擦受損而分泌；伴侶雙方對身體及性器官的熟悉程度；性技巧、性經驗和性觀念……。

眼界決定境界，當害怕某件事情，它就會產生負面心理暗示，從而影響我們的心態和行為。如果因為對方的身體狀況和反應未如心中預期，心中悶氣變成質疑對方愛的程度，性的問題就會變成是愛的問題，他預視的最終就會看見。

用性測試愛，是因為在性裡得不到滿足，抑或是愛的信任不足？