為對方傾盡所有就是愛？費盡心力博取歡心，卻未必能滿足對方內心

熱戀時，人會投入去愛，卻忽略甚麼是愛。

那天他突然收到女友的訊息：「我覺得我哋性格不合，繼續落去唔會有好結果，不如趁早分開。你暫時唔好搵我，畀時間大家冷靜下。」收到分手的訊息，過去兩星期他連進食的心情也沒有，弄得容顏憔悴。

「跟她拍拖九個月，明明相處得很好，還說好了秋天一起去日本看紅葉，但轉過頭就……」他完全不認同她以「性格不合」作為分手的理由。

面對感情突然死亡，他的難過當然可以理解，但遇上感情被切割，根本不會有一個簡單理由，可以令被分手者坦然接受，繼而平復心情。

「她身體不適，我立即請假陪她看醫生。又有一次，我花了整個上午，幫她購買演唱會門票……她的所有事情，我都很上心，她想要的我盡量做足，近乎隨傳隨到。」他覺得自己樣樣做足，仍被分手，甚是百思不得其解。

如果做得好還不夠，還可以做甚麼？

好與吸引，在感情世界有時並不等同。

女生，當然喜歡被追的感覺，但如果一個男生任何時候總是追著她，她可能會瞧不起他。有時女生喜歡跟著男人的腳步，心裡對他有點小崇拜，但這點距離又不足以成為關係中的差距。對於那些只在她後面，即使費盡心力的男人，或許能博取她的歡心，卻不一定可滿足她的內心。

曾經聽過一句話：「一對戀人開始互相了解，往往是拍拖一年後的事。」一年之內，他們會依靠感覺去愛；所謂愛，更多是一種滿足自己對感情的嚮往。這種「愛上戀愛的感覺」與「愛上對方」，有本質上的分別。

有些人開始戀愛，認為全情投入為對方傾盡所有就是愛，但有些人會在「愛情荷爾蒙」分泌減少後，才能分辨甚麼是愛，怎樣去愛。

不少短暫拍拖後分手的男女，多會說「性格不合」。漸漸地，「性格不合」就成了一個「說了如同沒說」的百搭分手理由。