結婚可以減少孤單感？比起正常性生活，無性意欲的接觸來得更重要

如果以為結婚可以減少孤單感，有可能你會感到失望。

「以前一個人上班，回家後也是自己一個，自然想有個人陪伴；後來結了婚，多了一個人一齊生活，但仍是有孤單的感覺。」結婚三年的她，承認結婚的其中一個原因，是希望減少孤單感覺，但現實卻有點不如預期。

「不是說有正常性生活，會增加夫妻親密感嗎？我們的關係不算差，一直有固定性生活，但覺得彼此仍是有點距離。」她開始體會孤單感並非一紙婚書，以及有最埋身的性器官接觸，就會改變。

「最有效克服孤單感的身體接觸不是做愛，而是拖手和擁抱。沒有性意欲的身體接觸，令人更容易經驗和體會親密。」我向她強調，性行為不是親密的保證，渴望親密時還要懂得建立親密。

她回想以往拍拖，兩人的拖手時間比現在還多；近來兩個人走在街上，有時會一個在前、一個在後。至於擁抱，除了做愛之外，想了又想，像已經沒有之外……

上次緊緊拖著對方的手逛街是甚麼時候？日常生活中雙方是否經常有擁抱？評估伴侶雙方的身體親密感，以上兩個問題的重要性，不下於性行為的頻率。

人對愛的滿足感覺和記憶，不僅來自大腦，還來自皮膚。有記憶功能的皮膚，對身體接觸特別敏感，也會對伴侶的不同接觸作出分辨：溫柔接觸代表親密和關愛、粗暴接觸代表蔑視與傷害、不接觸代表冷漠及忽略。這些記憶回傳送至大腦，產生並強化「親密」、「平淡」、「疏遠」、「冷漠」等不同情緒感覺。

張開雙臂互相擁抱，是減少孤單感的其中一個有效方法。溫柔及熱情的擁抱，會令大腦分泌催產素，有人稱之為「愛情賀爾蒙」。當皮膚體會及記憶關愛和信任，大腦就會產生親密滿足的幸福感。

身體語言比口頭語言更具影響力，所以要表達愛，除了說「我愛你」，還要「用身體親近你」。