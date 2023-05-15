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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

15/05/2023

一個出軌者的自辯：「因為婚內失戀，所以找婚外戀」

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　「你如何看一個人出軌？」他坐下不久就直接問我。

 

　　「我不會討論出軌的對或錯，因為這界線是相當清晰的，但我會跟當事人檢視婚姻出現了甚麼問題，導致感情出現危機，以及檢視內心世界，希望有助他面對感情、面對自己。」我回答他。

 

　　「我對太太的感覺已經很淡，關係像家人，但我不想傷害她，我會繼續負責任。」他指婚姻包括感情及責任兩方面，認為自己出軌是因為夫妻感情變淡，婚內失戀；所謂負責任，是不想離婚，繼續在經濟上供養家庭，跟太太做一對表面夫妻。

 

　　「太太也認為你這樣做，是負責任嗎？」婚姻不是個人的獨腳戲，所以我想知道他太太的想法。

 

　　「她不同意，只抱怨我背叛了她，指罵我不負責任。」自從發現他有婚外情，太太對他出軌的看法一直沒變。當感情變了，夫妻兩人對「負責任」的理解，也截然不同。

 

　　「愛一個人其實沒有錯，是嗎？」不知他是自問還是在問我。

 

　　「感情沒有對錯，但處理感情的方法有恰當與否之分，處理不當，會帶來長久難癒的傷。被弄得遍體鱗傷的，更是一個自己曾經對她說過愛的人。」我對他說。

 

　　「如果不是夫妻關係轉淡，感情有問題，應該不會有第三者出現，是嗎？」他想解釋出軌不是純個人責任。

 

　　「從先後次序來說，那位第三者，不是因為你和太太的感情褪色才出現，而是因為你選擇了出軌，所以心裏開始對這早已存在的問題，產生更強烈抗拒，進而令夫妻感情缺口進一步加闊。」我同意夫妻感情褪色會導致婚姻危機，卻不能理當然地作為出軌的開脫。

 

　　當婚姻生活褪色，剛好出現了某個人，為平淡添了甜味，只是沒想到嚐了一口鮮帶來的心動，會變成上癮般的回不過頭來。

 

　　出軌，是感情上意想不到的遇上，也是個人的感情選擇。如果相信人控制不了感情，就更要正視自己在感情裏有甚麼地方可以自制。

 

 

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