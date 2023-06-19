另一半出軌卻繼續扮恩愛？想保著婚姻，應拆穿對質，還是默不作聲？

大部人不想被瞞騙，但不是每個人都準備好面對真相。

「相比兩個月前，我的心情已較穩定。那陣子，整晚在床上輾轉反側不能入睡，現在可以睡一、兩小時，算有少許改善。」她的聲線突然提高：「看他一覺睡到天亮，心安理得的若無其事，胸口就有一股怒氣。他製造問題，為何要我單獨承擔後果？」

數月前，她發現丈夫行徑有異，經常帶著手機走到一旁，小心翼翼機不離手。他行為有異令她心中起疑，兩個月前一個睡不著的午夜，她偷偷拿起他手機。一路掃他手機，看到丈夫與異性一些調情說性的對話，以及與一些女生近身貼臉照，嚇得她近乎聽到自己怦怦的心跳聲。

「男人背著太太flirt女，約見面、拍親密照，搭上的還不止一個，是否代表他已經變了心？我是否應該拆穿他，質問他為何背著我跟別的女生調情曖昧？」過去兩個月，她暗中知道丈夫偷腥，卻佯作不知如常生活，平靜的外表跟煎熬的內心全不相稱。

「你沒『踢爆』他，是因為……」我問她。

「之前很亂，不知怎樣做，又擔心說出來會破壞關係。如果他真的變了心而又不改變，那我應該怎樣？跟他離婚還是繼續啞忍？」她之前不敢追問，是怕知道若他真的變了心，自己不知怎麼辦！

「過去兩個月你默不作聲，現在卻想與他對質，目的是甚麼？」我再問她。

「如果他變了心，我當然傷心，但總好過兩個人表面扮恩愛卻各自在做戲。這兩個月，我深深感受到不能坦白的辛苦。」她頓了一會繼續說：「我覺得夫妻間坦誠很重要，但這個兩月，我不單覺得他欺騙我，我也在欺騙自己。」

她漸漸明白，如果跟丈夫坦白面對真相，婚姻有機會修補，也有可能決裂；如果選擇私下自嘆自憐，只會將自己困在一個無盡頭的黑洞，繼續被吞噬。

有些事情，不是知道結果才去選擇，而是選擇了才知道可能出現的結果。