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性治療師手記
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10/07/2023

床事的滿足與焦慮：年紀漸大性慾下降？上床次數有標準嗎？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　性生活的滿足與焦慮如一個錢幣的兩面，見到的一面跟另外一面，全不一樣。

 

    「聽過一些關於計算做愛次數的法則，說是將年齡的十位數乘以9，例如：30歲，就是3x9等如27，做愛次數是每兩星期有七次；這法則正確的嗎？」已婚15年的他問。

 

　　他今年45歲，根據這標準，4x9等如36，做愛的次數應該是每三星期有六次，即平均每星期兩次。他跟太太現時的性行為次數是大概每星期一次，有時甚至兩星期才有一次，按照所述的計算方法，他在標準以下。

 

　　「這計算方法指出，性慾和年齡的高低有逆向關連，年輕時性慾較旺盛，是一個普遍現象的論述，但每對夫婦的關係都是獨特，不適合隨便找個標準來對號入座。」我對他說。

 

　　「我都知年紀漸大性慾下降，特別是這幾年身體情況不像以往，有時會……」他欲言又止的繼續說：「有時不是每次都能夠順利做到。」有感性能力不及以前，他坦言自己對性多了焦慮。

 

　　「是不是女人不太明白男人情況？抑或是當女人進入所謂狼虎之年，對性的要求愈來愈大？」原來太太曾經以那個「九的法則」向他暗示在做愛次數上要加一把勁。「有否需要看醫生？」「聽過有一種叫『瑪卡』的保健品對男人有幫助，要不要試試？」……一些原是出於關心的提議，聽進他耳內都是刺耳催逼的聲音，但自感不如的感覺又令他心中有話卻吐不出來。

 

　　「其實我不是太介意做愛次數，不過近兩年覺得他常迴避和我有身體接觸與做愛，我想知發生了甚麼事？是他身體狀況出了問題？還是他對我感覺變了？」在一次夫婦傾談中，太太表達了她介意的不是做愛次數減少，而是愛的質素改變。

 

　　由做愛談到愛，夫婦兩人同時表示像有舒了口悶氣的感覺，起碼不會再跌入以往那種「一個追、一個避」傷神費力的遊戲。

 

　　和諧性生活有兩個條件：1) 向對方赤裸身體；2) 向對方坦示內心。

 

 

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