愈是寂寞，愈想有身體接觸？填補感情傷口，或是給另一次受傷鋪路

不少曾經愛過又失去過的人，之後的愛，要不是力不從心，就是輕易動心。

「你上次曾經對我說：感情路上，需要分辨是愛那個人給我的感覺，還是愛那個人。你的話令我多了一點反思，究竟在感情關係上，自己的需要和期望是甚麼？」她對我說。

三個月前，因為前度移情別戀，她帶著傷與痛離開了一段維持了近四年的感情。雖然她明白變了心的人不值得留戀，內心卻一直被一個問題縈繞著：難道自己真的如此不濟，沒有吸引他的地方，所以遇上別的女生，他就立即變心？

觀感往往會變成真實（Perception is reality），自我懷疑及自我否定的聲音，漸漸成為她的自我評價。

一個月前，她遇上了他。由於兩人在公司內同一team工作，傾談和接觸的機會很多。他的健談，令她對他產生了好感。



「他很隨和，除了公事討論，他還願意聽我說生活中的其他事情。」那種認為是被重視的感覺，充滿甜甜味道，沖淡了她內心自感不濟及不被珍視的苦澀味道。

曾經有幾次用膳，兩人在餐廳卡位並排而坐，手臂互相磨擦觸碰，令她有種雀躍感覺，經常渴望多點跟他一起的時間。她更加在想：他會不會想跟我有更多親近和身體接觸？如果我主動向他作身體接觸，挽他的臂、抱他的腰、依偎著他，他會怎樣反應？

常聽見女人不滿男人急色；急，其實沒有性別之分。愈是感情空虛的人，愈渴望身體接觸。當對方看著自己的身體，起碼令自己覺得吸引力仍在。

有時，征服一個寂寞的心，僅僅需要製造一點好感，以及一點皮膚接觸。刹那間，就能騷動整個人的神經，以為身體上的依偎，可以驅走寂寞。於是，短暫的情事愈來愈普遍，因為有Feel。

正因為渴望親密關係是人之常情的自然渴求，就更要分辨這種Feel，是愛還是替代？否則，在寂寞時因身體接觸而來的心動，常會在心動之後，令你更加寂寞。



