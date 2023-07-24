Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

24/07/2023

男友忙得沒時間見面，是事業心重，還是先後次序的選擇？

#兩性關係 #愛情 #拍拖 #性治療師 #戀愛 #兩性 #Love Philosophy
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　男人有事業心，是一種魅力；男友工作狂，對自己不上心，感情會出現張力。

 

　　「我們上次見面，是三星期前的事。那頓飯，他埋怨上菜慢，匆匆吃過，然後說工作忙要早點離開。」他離開餐廳時，她仍未吃完枱上的甜品。望著手錶未到8時，甜品送到口裏，她嘗到的是一口苦澀。

 

　　「他全程急忙吞嚥，傾談時間很少，我們是名副其實的『約食飯』。」她繼續自嘲地說：「拍拖情侶，晚飯後通常會有其他安排，我們也有，不過是各自安排。」

 

　　他們拍拖未到一年，除了起初兩個月男友會主動找她，往後他就像一部沒有Sim卡只靠Wifi的電話，不一定聯絡得上，聯絡得上也不一定有反應。

 

　　「沒有時間見面，我會send訊息給他，但有時打了一段文字，一個小時後，只收到一個emoji。其實他是沒時間回覆、不想回覆，還是根本沒有看？」一直以來，他的工作沒有大變動，但對她明顯變得冷淡，她開始懷疑是他有事業心，還是對這段感情不上心？

 

　　「我應該向他表達不滿，還是要裝作體諒繼續守候？等，不是問題，但是否真的會等到？」她以「等愛的女人」來形容自己。

 

　　「如果情況繼續下去，你們的關係會怎樣？」我問她。

 

　　「我不是一個倚賴性強的人，但對感情和伴侶有基本期望，如果情況沒有改善，應該走不下去。」她意識到內心有一股聲音：當一個人經常以「忙」的借口拒絕跟自己見面，似在隱隱暗示不想靠近。

 

　　忙，是現代人的生活狀況，但誰都知道，忙有時是一種託辭，用來推掉不想參與的約會或應酬。

 

　　男友對她沒有愛？我沒有答案。但面對她的主動要求親近，他總有忙不完的事，或許反映了一點：她在他生活中的排位，靠得不太前。

 

　　當認清自己是個「想擁有愛」而不是「等愛」的女人，她決定向男友表達自己的需要和失望，不讓自己繼續停留在「想得若失」的拉据狀態。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
更多性治療師手記文章

You May Also Like

#兩性關係 #愛情 #拍拖 #性治療師 #戀愛 #兩性 #Love Philosophy
More on Sex & Love

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk