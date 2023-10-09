情傷過後：單靠新一段愛情治療，只會愈療愈傷，就如無止境的失落

感情不會改變一個人的容貌，卻能改變他的心態。

「跟新男友的關係怎樣？他對你好嗎？」近來朋友見到她，都問她類似的問題。

「Ok啦！」她的hea答令人感覺不到她有戀愛的喜悅。有時她自己也感奇怪，男友對她細心和著緊，但她總是欠缺一種被關愛的喜悅和滿足。

「忘記以前那個男人，不要再記著他啦！因為他不開心，不值得吧！」友人似乎明白她有新戀情卻沒開懷心情，不是因為現在取悅她的那一個，而是為了過去曾令她受傷的那一個。

「帶著未曾釋懷的心境進入新戀情，感覺怎樣？」那次在輔導室內我問她。

「有朋友對我說，舊的不去，新的不來。我曾經以為，有了新戀情，取代以前的，心情自然會好起來，但原來要忘記一個人，不是那麼容易。」她向我訴說內心的放不下：「以前，別人都說我們登對，但怎會一下子他就變了另一個人，這頭拖著手，那頭說分手。我問過他是否我有甚麼問題，他又不說，沒有交待……」感情被劃上句號，對她是個不明不白的問號。

有時人受了情傷，就像火山爆發過之地，被灰燼覆蓋。情傷，如給人的內心挖了一個洞，認為被離棄是因為自己不夠好，於是將自我懷疑和指責的聲音繼續塞進去。那個洞愈挖愈深，最後發現那是一個難以填平的深窟。走進裏面，即使外面有陽光，也看不見。

「如何可以忘記前度？」要忘記一隻粉紅色的大象，就會先想起那隻大象，她感受到愈是逼自己忘記，愈是第一時間會想起他。

「要忘記對方，倒不如重新掌握自己是個怎樣的人？渴望擁有一段怎樣的親密關係？現在的那位，是你真心被他吸引，抑或只是感情傷口的止痛藥？如何安放一段已經死亡的感情？面對情傷過程，自己有甚麼發現？以往經驗如何有助整理對感情的態度？」我對她說。

內心有一個洞，意味有新的可能，但如果沒有整理，只像一個沒有清洗過的舊瓶，新放進的酒都會帶著抹不走的苦澀味。

時間是療傷的好朋友，但大前提是你先要成為自己的好朋友。