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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

30/10/2023

第三者的掙扎：幸福要自己爭取，還是應放手時要放手？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　愛情會令人感情用事，但感情用事的後果最終都會壓在自己身上。

 

　　「你遇上一個你愛的人，作為好友，我會為你高興，但你真的要想清楚，偷偷摸摸的愛情，開心嗎？有前景嗎？」相識了十多年的好友，第二次這樣對她說，希望她面對當下的感情，可以懸崖勒馬。

 

　　聽到好友「勸告」，她內心起先有些睹氣，心想愛一個人有錯嗎？但仔細再想，好友並非反對她追尋幸福，而是擔心她受傷。況且，好友的話不無道理：前景，真的連她自己也看不到。

 

　　她與他是同事關係，「撻著」應該是一齊工作出trip時發生。按她形容，他工作很認真，對人關顧，富幽默感，一起出trip的密集式接觸，令她對他多了好感。

 

　　「你知道他已婚嗎？」我在輔導室內問她。

 

　　「他說已經與太太沒有感情，若不是子女年幼，他可能已經離了婚。」她認為他是被困在一段沒有感情的婚姻，而她與他是真心相愛。

 

　　有時真的弄不清，是他被困在沒有感情的婚姻，還是因為曖昧不明的關係，她將自己困在感情中的迷茫？

 

　　在輔導室內遇見的女性第三者，很多時都是真心喜歡對方，甚至是愛，所以才會冒著被人指責「拆散別人家庭」的罪名，踏上一條欠缺前景、充滿折騰的感情路。然而，見不得光的感情，能夠享受片刻歡愉之外，帶來的是更多的懷疑和內疚。

 

　　要繼續堅持自己認為的真愛和幸福，還是應該放手時放手？我沒有能力給她一個非黑即白的答案，只可以跟她檢視親密關係中，除了愛的感覺，還需要有專一與尊重。

 

　　專一：出軌的人大概已經不用多說。

 

　　尊重：如果對方擺放你在一個重要位置，他理應先離開上一段關係，給你一個可見的未來，而不是忍心讓你繼續成為被人唾罵的第三者。

 

　　家庭與愛情，有時是兩回事。他既然選擇了家庭，就意味他不可能保護你。他唯一可以做的，就是繼續向你說情話；若非這樣做，怎能留住你！

 

　　在婚外情中談真愛，大部份會輸得很慘。

 

 

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