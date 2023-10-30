第三者的掙扎：幸福要自己爭取，還是應放手時要放手？

愛情會令人感情用事，但感情用事的後果最終都會壓在自己身上。

「你遇上一個你愛的人，作為好友，我會為你高興，但你真的要想清楚，偷偷摸摸的愛情，開心嗎？有前景嗎？」相識了十多年的好友，第二次這樣對她說，希望她面對當下的感情，可以懸崖勒馬。

聽到好友「勸告」，她內心起先有些睹氣，心想愛一個人有錯嗎？但仔細再想，好友並非反對她追尋幸福，而是擔心她受傷。況且，好友的話不無道理：前景，真的連她自己也看不到。

她與他是同事關係，「撻著」應該是一齊工作出trip時發生。按她形容，他工作很認真，對人關顧，富幽默感，一起出trip的密集式接觸，令她對他多了好感。

「你知道他已婚嗎？」我在輔導室內問她。

「他說已經與太太沒有感情，若不是子女年幼，他可能已經離了婚。」她認為他是被困在一段沒有感情的婚姻，而她與他是真心相愛。

有時真的弄不清，是他被困在沒有感情的婚姻，還是因為曖昧不明的關係，她將自己困在感情中的迷茫？

在輔導室內遇見的女性第三者，很多時都是真心喜歡對方，甚至是愛，所以才會冒著被人指責「拆散別人家庭」的罪名，踏上一條欠缺前景、充滿折騰的感情路。然而，見不得光的感情，能夠享受片刻歡愉之外，帶來的是更多的懷疑和內疚。

要繼續堅持自己認為的真愛和幸福，還是應該放手時放手？我沒有能力給她一個非黑即白的答案，只可以跟她檢視親密關係中，除了愛的感覺，還需要有專一與尊重。

專一：出軌的人大概已經不用多說。

尊重：如果對方擺放你在一個重要位置，他理應先離開上一段關係，給你一個可見的未來，而不是忍心讓你繼續成為被人唾罵的第三者。

家庭與愛情，有時是兩回事。他既然選擇了家庭，就意味他不可能保護你。他唯一可以做的，就是繼續向你說情話；若非這樣做，怎能留住你！

在婚外情中談真愛，大部份會輸得很慘。