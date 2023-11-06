有愛自然有性：以性反應作為KPI，能否作為評估伴侶終止偷食的指標？

「他多次強調仍然愛我，是我原諒他的主要原因。由拍拖到結婚已近十年，我也不想這段感情說完就完。」面對丈夫出軌，她選擇重建婚姻。

三個月前，她發現丈夫在網上結識了一位女士，他們見過幾次面，上過一次床。出軌被揭發後，丈夫向她致歉求原諒，經過一輪爭扎思考，她同意給與一次機會重建婚姻。

「他答應以後不會再見那個女人，但怎樣知道他真的守諾言，會說得出、做得到？我總不能24小時在他身邊跟著他作監控。」她對我說。

「伴侶出軌後對他有懷疑，是很普遍的心理反應，你如何面對內心的懷疑和忐忑？」我問她。

「近來在性生活上我多了主動，增加大家做愛的次數。」她認為理想的伴侶關係應該情性同步，如果真的有愛，也會有想親近對方的性意欲。漸漸地，丈夫的性反應就成為一個KPI，給她在懷疑狀況中找到一個支點。

「若如他所說，對我真的有愛，他在性事上應該不會迴避，但是……如果對一個人有愛，性應該是很自然的事，不是嗎？為何他不想做，甚至有兩次連勃起都有困難？」她觀察到丈夫的性反應不如心目中的預期，開始懷疑他是否背著她繼續與第三者見面，在外面「吃飽」，所以對著她沒有「胃口」。

「我知道自己傷了她的心，但我真的很想補救，希望可以挽救我們的關係。雖然太太年近40，她的外貌和身段其實keep得不錯，我覺得她的吸引力仍在，但是每當上床，心裏自然就緊張起來。」丈夫有一次在輔導室內說。

其實他一直知道她在觀察他的性反應和性表現，所以他也很想自己有好的性表現，證明自己對她有愛，更可平息她的疑惑。

性愉悅很大程度建基於心境放鬆及和諧伴侶關係，他們面對出軌不久，兩個基礎均欠穩定，卻用一個穩定關係狀況作為性愛指標——有愛自然有性，最終變成欲速不達。

由關係受傷到性愛和諧，需要的時間和心力並非想像中的容易。