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性治療師手記
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13/11/2023

成年人的性教育課：次數太頻密，對身體不好？禁慾真的可以養生嗎？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

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    逢周一更新

　　「有人說：一滴精十滴血。做愛真的會有損男人健康？抑或，這只是以訛傳訛誤導人的傳聞？」她在輔導室內抛出這個問題，其實是想打開話匣，討論近來與丈夫在性生活上面對的不協調情況。

 

　　「聽說男人的精子數量有上限，有些人還說男人一生大概可以射精4000次，用完就冇，如想避免太快用完，就要控制做愛次數。況且，做愛次數太頻密，對身體也不好。」他針對性的回應太太具目的性之提問。

 

　　近半年，太太覺得他對做愛的態度和反應跟以往不同，時而拒絕，時而迴避。太太形容自己性意欲不算強，但留意到他對性的反應明顯比以前冷淡，擔心發生了甚麼問題，因此想知究竟。

 

　　「我們做愛的次數其實不算頻密，但是……」太太說。

 

　　「從健康角度而言，虛耗少一點，有助養生。」太太話還未說完，他立即打岔。

 

　　她擔心做愛次數減少，有損親密關係；他認為控制性慾、減少性行為，有利健康養生。

 

　　男人精子量有限，用完就無，是否正確？

 

　　關於精子上限，有兩個普遍的迷思：1）次數上，男人一生可以射精約4000次；2）總量上，以平均每次射出精液4ml計算，一生可射16公升。每論是次數或整體總量，由於有上限，所以要「慳住用」。但如果回歸醫學角度，若健康正常，男性睪丸會不斷製造精子，並非那麼容易清倉，一些年近80的男人還能當上爸爸，就是一個明證；即使真的有上限，也遠高於傳聞所說的。

 

　　禁慾有助養生，真的嗎？

 

　　研究指出，性行為會刺激多巴胺和催產素的分泌，令人感到輕鬆愉快，有助減輕神經緊張、消化不良及失眠等症狀。除非在做愛後，身體或精神狀況感到疲憊不堪，性行為次數才需要作出調整，否則做愛是其中一種令人感到愉快的運動，亦有助提升伴侶間親密感。做愛令人體會身心歡愉和親密，其實有助養生。

 

　　輔導室內這對夫婦，由性慾、性行為談到性關係，分享各自想法之餘，也像上了一堂成年人性教育課。

 

 

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