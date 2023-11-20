性與親密有何分別？女伴對性抗拒，長此下去該如何維持親密感？性生活要看長遠！

伴侶間有愛，自然會做愛，這是大部份人心目中的想法。

在網路上看見一篇「女朋友驚咗扑嘢」為題的貼文：男生指女友在一次做愛後感染了尿道炎，令陰道出現疼痛，服用抗生素後情況好轉，但發炎情況仍間歇出現。因為發炎令陰道刺痛，女友開始對性有抗拒。男生指以前每星期有兩次性行為，現在一個月也未必有一次，唯有自己解決。男生指自己因為愛而不想逼她做愛，但自己又有性需要，長此下去，不知如何是好？

關於性行為，通常圍繞「做與不做」、「怎樣做」等相對簡單的問題，但當性涉及感情，就會引發內心的拉扯和掙扎。這男生有一個矛盾：愛她，所以想跟她做愛；還是愛她，所以不逼她跟自己做愛。跟她做愛，可以滿足自己需要；不逼她做愛，是體會她的痛和難處。

回筨如何是好之前，或許該男生應先自問：

1）想擁有一個怎樣的性生活？當自己的性需要與雙方同時感到愉悅出現衝突，怎樣設定重要性的優次？

2）如果女友忍著陰道疼痛或心理恐懼跟你性交，你的感受如何？長遠會如何影響兩個人間的性與親密？

因為月經周期、婦科疾病、懷孕前後，以至各種疾病或情緒因素，都會影響女士性慾。要成為一個A級伴侶，除了學懂找尋性滿足的方法，也要學習面對性不被滿足時的處境。即使女伴在某時段不想進行性交，雙方仍可有眾多方法維持及經營親密感。

曾經有位男士說過一句令我很深刻的說話：「除非是一夜情，否則，性生活要看長遠。」

那一年他太太剖腹生產後，陰道傷口發炎，傷口的痛加上心理陰影，太太足足有一年不想有陰道性交。他沒有催逼要進行性交，只提出性交以外的其他方法維持兩人的親密接觸。一年後的一個晚上，雙方擁抱及愛撫後，太太主動提出性交。

「起初當然不習慣，卻讓我明白性與親密的分別。」他給那一年的性親密體會作了一個總結。

不做愛，有時令人更能體會愛。