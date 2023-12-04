不想性事由加溫變冷卻？在增添新鮮感和情趣之時，要考慮這兩個因素！

性慾牽動是很個人的獨特經驗，沒有一個可以放諸四海適合所有人的方法。

「有些人說轉換一下地方或環境，會增加性愛新鮮感。兩星期前，我和太太去了一次露營。」露營，是他中學時代的活動，多年後再試，是想增加夫婦生活情趣，也希望可以為性愛加點創意和新鮮感。

「原以為有點野戰feel會增加性快感，但想像和現實，差距很大。」他語氣有點尷尬的對我說：「那一晚，我們親熱時，我那裏硬不起來。」

對於那次「起不了」，他有點耿耿於懷，很擔心這情況之後會再出現，因此很想找到原因。

「在野外的帳幕裏，跟太太親熱的感覺是怎樣的？」我問他。

「原先期望的新鮮感和刺激感是有一點，但更加擔心會否會被其他人看見，畢竟我們只睡在薄薄的帳幕裏。由於擔心私隱及覺得沒有安全感，太太堅持不肯脫上衣。」他繼續說：「我一方面安撫她，希望保持到大家性興奮，可以繼續做下去，但另一方面，她的不安全感覺，其實我也有一點。」

在欲想還慮的心理狀況下，莫說性興奮，大家連放鬆和投入也談不上，所以他的勃起問題根本不是一個問題，只是身體很誠實地反映他當刻的心境。

增加性生活熱度，通常有兩個途徑：1）透過性技巧或不同方法，增加性愛新鮮感和刺激感，傾向技術性；2）透過保持和提升情感，因為真的愛對方而想去親近，由情感牽動性慾，傾向心理性。

透過技術性方法提升性慾，必需留意雙方身理和心理的接受性和適應性，否則會像他經驗到「事與願違」的意外。另外，人對外在環境有一定適應性，即使起初有新鮮感和刺激感，也會逐漸膩味，口味有機會愈來愈重。

「原來用錯了方法，不是我有問題！」他鬆了口氣的說。

野戰feel，有人認為可以刺激性慾，但別人認為的解藥，對某些人可能是毒藥。培養情性關係愉悅的方法，別人經驗不一定適用，必須透過自身體會去發掘。