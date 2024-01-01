刺激和興奮過後：沉溺看重口味AV，是性上癮嗎？

性是一樣十分弔詭的東西，可以帶來喜悅和快感，也會令人煩惱與擔心。

「我的情況是否有問題？會否是性沉溺？是否要停止？」擔心自己不正常，是輔導室內經常聽見的提問，今次帶著焦慮的，是未到30歲的他。

「我以往有看AV和自慰，大概每星期兩、三次，但近幾個月的情況有點不同：次數多了一倍，即每星期有四、五次，有時更會多一些。另外，最大的問題是……」他有點吞吞吐吐地提及最擔心的事：「我以前只看那些男女做愛的AV，但近來興趣轉了，喜歡看一些重口味的，這是否不正常？」

他所指的重口味，是有Group Sex、BDSM或性暴力畫面的AV，看的時候覺得有更大刺激和興奮，有時一套接一套看到深夜兩、三時，上班的集中力和精神狀況也受影響。

「不知道是心癮抑或是想自己的精神振奮一點，我開始於日間工作時間內在office裏看AV。」由於要提高警覺免被同事發現，腎上腺素分泌令原本萎靡的他，真的多了點清醒，但這點清醒，又增添他的擔心和自責。

「我是否變態？我是否性上癮？」他問了幾次。

隨便將一些「變態」或「上癮」等標籤加諸別人身上，有時會令當事人定義自己「有病」及「無用」，認為必須倚賴他人提供「治療」，卻忽略自己既有能力也有責任做「自療」。對他的情況，我提供了幾個參考給他作自我檢視：

1） 性行為的密度（frequency）和強度（intensity）不斷增加，但相應的快感和愉悅感卻愈來愈低；

2） 有關性行為或思想，出現了想停卻停不下來，像是欲罷不能的失控（losing control）狀況；

3） 有關性行為令當事人的情緒、生活、工作、社交、經濟或伴侶關係帶來困擾（distress）或傷害（hurt）。

Sex is not only what we act, but also what we are。他發現當下的自己，就連自己也感到失望和看不起。透過檢視內心的自責和自憐，他漸漸因為自尊而走進自療的歷程，並由起初聚焦於「是否有問題」及「是否變態」，開始轉移自問：我期望自己是個怎樣的人？怎樣協助自己成為那期望的自我？

「性算在握」，或許是他在新一年，希望可以實現的第一個目標。