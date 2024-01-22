Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

22/01/2024

為追求女神，不惜成為她的「男臣」？究竟是當局者迷，還是裝睡不願醒？

#兩性關係 #愛情 #Love #感情 #Love Philosophy #做兵
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　追求心目中的「女神」，本身沒有甚麼問題，但需要弄清自己是否只成為了她的「男臣」？

 

　　「你跟她的關係怎樣？到手了嗎？」好友以半關心半說笑的語氣問他。

 

　　「一切如常，沒甚麼特別。」他回答說。

 

　　「如常，就是不正常啦！你喜歡她已經近兩年，對她著意殷勤，隨傳隨到，她豈會不知道你對她有意思！如果她對你也有意思，怎會做主動的永遠是你！你清醒點啦！」好友希望他不要在沒有結果的感情裏繼續蹉跎。

 

　　「過去幾個月，她也有主動找我，還跟我單獨吃過兩次晚飯。」他極力作辯解，不承認「男臣」的身份，間接可以保留成為她男友的憧憬。

 

　　過去幾個月，她真的主動找過他三次：1）幫她裝嵌電腦；2）充當司機，代她去速遞公司取貨；3）借他的會員身份幫她預訂外遊時的酒店住宿。「女神」有需要，他二話不說，飛身撲出，還在完成任務後享受了兩次跟她單獨晚餐的時光。

 

　　之後，除了她偶然在whatsapp跟他閒聊數句或給他一個簡單的emoji，大家的接觸又回復到以往他「一直主動找她，一直被動等她」的局面。

 

　　「有事就call你，無事懶得理，似乎她當你是兵。」對於好友的形容，他以沉默代替先前的抗辯。

 

　　「我是否只是一廂情願？」有一次他問我。

 

　　「如果是男友，是會讓對方走進自己的感情世界，讓對方成為自己生活中一個重要部份，重點是We；如果是男臣，是功能性的以目標為本，重點是Me。」我對他說。

 

　　感情關係是一個給予和接受的互動，當你覺得give and take出現嚴重不對等，對方付出很少，可能是對方根本不想對你付出更多。

 

　　「兩年以來，我和她的關係都是這樣，其實我我都知道我在她心中的地位是甚麼？」他說的這句話，我希望他自己內心也聆聽得到。

 

　　再笨的女人也能看得出男人是否真的愛她；再蠢的男人也能感受到女人是否對他有意。原來，當局者，未必是迷；表面迷糊，大多數的時候，是覺得沒有更好的選擇。

 

　　有些東西難以放下，不是因為它很美好，而是因為得不到。

 

 

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