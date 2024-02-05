Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

05/02/2024

愛情是能解百毒的萬靈丹？不能見光的關係，是包容？偉大？還是個人的單純？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　近日，有年過70的男藝人與36歲未婚妻的戀情在娛樂新聞中炒得熱哄。當有人認為女方有很多作假和隱瞞，男藝人卻指每個人都有黑歷史，他不介意她的過去，只要「知道佢愛我，我愛佢就足夠。」

 

　　當兩人情投意合，愛情彷彿是能解百毒的萬靈丹，有無限的包容和盛載力。有愛，是否就足夠？

 

　　「我覺得只要我愛佢，已經足夠。」在輔導室內這位35歲男士，跟那男藝人對自己感情的描述，有點相似。

 

　　九個月前，他開始拍拖，對方原來跟另一個有婦之夫有婚外情，有婦之夫是她的經濟支柱。那段婚外情當然不能曝光，他與她的戀情，也因為她不想有婦之夫知道，所以是地下情偷偷摸摸的發展。

 

　　要接納女友有一段不能見光的感情，同時又要接受自己的戀情不能曝光，是甚麼玩法？究竟是愛情的偉大表現，還是愛情在畸形滋生，抑或是當人盲目追求愛情時，先要將自己扭曲？

 

　　「愛情，應該要包容對方一切。」他經常強調這點。

 

　　「你對她，是包容還是忍受？」我問他。

 

　　「嗯……」他弄不清兩者，所以回答不了。

 

　　包容，是意見不同時，可以有商有量，為了尊重及愛對方，雙方都試著退一步尋求共識。這樣的過程，彼此的了解會增加，感情會被鞏固。忍受，是明明不認同、不接受，卻因為喜歡對方，強迫自己接受，作單方面忍讓。這樣的過程，會累積不滿，破壞感情中的對等和相互尊重。

 

　　「她跟那男人關係只是短暫，將來一定會分開。」他將問題焦點轉移，並指自己才是她的Soul mate，是她真正的情感歸宿，彷彿有點英雄救美的浪漫。

 

　　面對他的單純，我再問他：「假若她的婚外情完結，她就足以成為你的終身伴侶？你解救了她之後，會怎麼辦？你會和他結婚？」

 

　　「這一層……嗯……我未想到。」英雄救美的故事，在救美之後，連主角也不知怎樣寫下去。

 

　　追求愛情，卻不知道自己想找一個怎樣的人及往那裏走下去，所以當面前有一個人，只可以相信「愛佢就足夠」，作為迷茫中的支撐。反正，「愛佢就足夠」，是每人都聽得入耳的動聽說話。

 

 

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