Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

04/03/2024

床頭打交床尾和？經歷感情創傷後，床上關係還能如從前般投入嗎？

#性治療 #性治療師 #Sex Tips #感情創傷後，床上關係 #性愛 #Love Philosophy #性關係 #情感關係 #性生活
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　床頭吵了，在床尾和合，意謂夫妻在衝突之後的不快和壓力，可以透過性愛快感和溫柔作緩和及修復。她也曾經這樣想，怎料給自己帶來的掙扎更加大，對性更抗拒。

 

　　「當他的手放在我胸部或觸碰我大腿，我有種不明所以的不舒服感覺，怎至是一種反感，這情況像自動按鈕般的不由自主。」她指丈夫在床上用手觸碰她的胸和大腿，是他表達想做愛的一個訊號。

 

　　對於自己的身體和情緒反應，他曾經懷疑自己對他的愛是否已經變了？但另一方面，即使自己感覺不舒服，仍然以自己身體去滿足他；如果不是愛，自己豈會這樣做！

 

　　「雖然感覺不舒服，我還是會跟他做，因為如果不滿足他，我擔心」她覺得男人是下半身動物，家中沒得吃就會往外吃，所以會遷就他，即使自己沒有一絲意欲和投入。

 

　　她的擔心不無道理，因為兩個月前在他手機中，她看到丈夫跟一位女生的一些合照，身體距離像對情侶。丈夫是在交友App認識那女生，由online發展到onsite，雙方約過三次見面。雖然相信他們沒有上床，她仍是憤怒的跟他吵了幾次，認為這已是感情上的背叛和隱瞞。

 

　　以為丈夫終止了所有交友App活動，問題可以像粉筆字的抹去，但原來事情即使過去，情緒困擾仍在。

 

　　他找別的女生，是否他不再愛自己？是否某些地方我不能滿足他，所以他要往外找？他現在停止所有交友App活動，但是否可以長期持續？我總不能二十四小時監視他，怎知他會否再有下一次的欺騙和隱瞞？她開始明白自己不能投入性愛，不是不想床尾和，而是內心眾多疑惑、擔心和恐懼，障礙著她。

 

　　「即使你愛他，但當未能完全相信一個人，不能毫無保留向他交出感情和身體，是經歷情感創傷後的自我保護機制，是人之常情的自然反應。」我希望她明白，除非人性操作如機器，否則情感和身體跟不上思維和道理，是常會出現的情況。

 

　　此刻的她，能夠接納思想、情感及身體反應不同步，總比要求立即「床頭吵架床尾和」，是給自己一個更合適的安頓和尊重。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應
更多性治療師手記文章

You May Also Like

#性治療 #性治療師 #Sex Tips #感情創傷後，床上關係 #性愛 #Love Philosophy #性關係 #情感關係 #性生活
More on Sex & Love

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk