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性治療師手記
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11/03/2024

女友VS異性朋友：重遇讀書時期的暗戀女生成了「備胎」？算是一腳踏兩船嗎？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　令人深刻的，除了初戀，還有得不到的愛情。

 

　　「女朋友嘈要分手，你認為我應該點做？」他問我。

 

　　他們拍拖兩年，女友細心之餘，一直對他不錯，為何突然說分手？

 

　　「佢發現我同另一個女仔有來往，對方係我以前嘅中學同學，一年前上Training course時見返。」他說。

 

　　「你指嘅來往係……」我問他。

 

　　「我哋見面次數唔多，多數用WhatsApps聯絡，但女友覺得我哋接觸頻密，追問我點解同佢有咁多嘢講？」他聲稱跟那女生沒有戀情，認為女友是不夠大方的呷醋：「其實都係傾偈，無嘢喎！」

 

　　難道有女伴就不能有異性朋友嗎？

 

　　「女友話我一腳踏兩船，但我同個女同學之間無曖昧、無戀情，何來兩船？」他說。

 

　　我也相信他跟那女生沒有戀情，因為對方一早表明喜歡的對象不是他的類型。而且，大部份的WhatsApp訊息，多時他主動發送。看來是神女無心，襄王有意。

 

　　他承認讀書時已經對那女同學有好感，因為是單方面的好感，雙方關係和感情從沒發展過。這次重遇，他彷彿重返中學年代。

 

　　對一個女生鍾情多年，似是專一，但拖著女友想著另一女生，卻又違背了專一。

 

　　「如果女同學今日話對你有好感，你會離開女友，同佢一齊嗎？」我給他作了一個大膽假設。

 

　　「我……我唔肯定到時會點？」他支吾以對沒有正面回答，或許心中已經有了答案。

 

　　女生雖然沒有對他表示愛意，他卻甘心成為備胎靜靜等候，希望女神有一天出現轉向的可能。當成為別人備呔，他也不自覺地將女友變成自己的備胎。戀人的身份仍在，他卻已經分心。

 

　　感到被著意的感覺慢慢稀釋，愛的行為漸漸減少，他的女友豈會無動於衷！

 

　　為了一個在人生路上擦肩遇見的人，他開始遠離那個走進他生命關心他的人，究竟是痴情還是痴迷？

 

　　我們經常強調要珍惜擁有，他卻緬懷自己的得不到，或許這就是愛情其中一種的不可理喻。擁有，很多是由於缘分；失去，不少是出於人為。

 

 

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