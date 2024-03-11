女友VS異性朋友：重遇讀書時期的暗戀女生成了「備胎」？算是一腳踏兩船嗎？

令人深刻的，除了初戀，還有得不到的愛情。

「女朋友嘈要分手，你認為我應該點做？」他問我。

他們拍拖兩年，女友細心之餘，一直對他不錯，為何突然說分手？

「佢發現我同另一個女仔有來往，對方係我以前嘅中學同學，一年前上Training course時見返。」他說。

「你指嘅來往係……」我問他。

「我哋見面次數唔多，多數用WhatsApps聯絡，但女友覺得我哋接觸頻密，追問我點解同佢有咁多嘢講？」他聲稱跟那女生沒有戀情，認為女友是不夠大方的呷醋：「其實都係傾偈，無嘢喎！」

難道有女伴就不能有異性朋友嗎？

「女友話我一腳踏兩船，但我同個女同學之間無曖昧、無戀情，何來兩船？」他說。

我也相信他跟那女生沒有戀情，因為對方一早表明喜歡的對象不是他的類型。而且，大部份的WhatsApp訊息，多時他主動發送。看來是神女無心，襄王有意。

他承認讀書時已經對那女同學有好感，因為是單方面的好感，雙方關係和感情從沒發展過。這次重遇，他彷彿重返中學年代。

對一個女生鍾情多年，似是專一，但拖著女友想著另一女生，卻又違背了專一。

「如果女同學今日話對你有好感，你會離開女友，同佢一齊嗎？」我給他作了一個大膽假設。

「我……我唔肯定到時會點？」他支吾以對沒有正面回答，或許心中已經有了答案。

女生雖然沒有對他表示愛意，他卻甘心成為備胎靜靜等候，希望女神有一天出現轉向的可能。當成為別人備呔，他也不自覺地將女友變成自己的備胎。戀人的身份仍在，他卻已經分心。

感到被著意的感覺慢慢稀釋，愛的行為漸漸減少，他的女友豈會無動於衷！

為了一個在人生路上擦肩遇見的人，他開始遠離那個走進他生命關心他的人，究竟是痴情還是痴迷？

我們經常強調要珍惜擁有，他卻緬懷自己的得不到，或許這就是愛情其中一種的不可理喻。擁有，很多是由於缘分；失去，不少是出於人為。