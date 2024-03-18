我們沒有愛只剩責任？給我點時間處理？出軌男人說愛你，要怎麼解讀他對愛情與責任的潛台詞？

伴侶關係的維持和滿足，不能單憑一句：我愛你。

「我同佢講過好多次分手，佢都求我唔好走，我心軟留低，但隔咗一段時間情況又出現，好似喺到無限loop。」他形容她跟那位已婚男士的感情狀況。

「過去兩年，你哋嘅感情靠乜嘢維持？」我問她。

「我覺得我哋之間有愛。佢話同老婆已經冇哂愛情感覺，只剩低責任，愛嘅是我。」她繼續說：「佢叫我畀多啲時間佢，但係我哋咁樣已經兩年，仲要畀幾多少時間？」

「佢需要多啲時間做乜嘢？」我問。

「佢話要settle同老婆之間關係嘅問題。」她說。但具體要settle甚麼？甚麼是settle好？他想有個甚麼結果？她完全不知道。

每個人對關係的理解都有不同，身處兩段關係中的男人，對愛情與責任的表述，或許有他的個人意義或潛台詞，切忌一廂情願。

1／我對太太已經沒有感情，只剩下責任

如果愛與性可以分割，感情和責任當然也可分開處理，這樣就可以對一個人投放感情卻同時可以給另一個人負責任。有些男人，撇下感情比放低責任容易。撇下感情，受傷的是對方；不負責任，形象受損的自己。所以，不要輕易相信他會單為愛你而放棄婚姻。

2／我心中愛的是你

不見得光的婚外情，因為感到自責及沒有尊嚴，她從來不敢向親友提及。她的內心掙扎，覺得自己只配擁有一段見不得光的感情，他只以「我心中愛你」去回應。空有一張說愛的咀，令她繼續委屈，跟著還說對你好，這不是很荒謬嗎？

3／給我多點時間去settle

他要settle與太太的關係問題，是甚麼意思？跟太太說愛上另一個人？說服太太接受自己有婚外情？希望太太自願退出婚姻？給時間辦理離婚？還是給他時間繼續保持現況，直至維持不了？

面對感情，有些女生會有一種「拒絕障礙」，明知關係沒有前景，就是不捨得，弄得自己在百般滋味中掙扎。

與出軌男人發展感情通常有兩個結果：1）既然享受他「愛你」，只有委屈的繼續做個不見得光的情人，待在愛情中卻又在愛情中被傷害；2）忍不住自己尊嚴繼續受損而向對方說「No」，不為怕受傷而令自己傷得更重。

一份不屬於自己的愛情，最有效的處理方法是絕情。