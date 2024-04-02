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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

02/04/2024

狼虎之年性慾卻漸漸下降！纏綿時才感受到愛與渴望，是心灰意冷的最大主因？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　情慾與感情，同樣需要被滋潤；不然，就會漸漸淡化或扭曲。

 

    「好多人話女人三十幾歲嘅時候，性需要會增加，係咪真嘅？」他聽過女人有狼虎之年，想知道這個形容女人性慾高漲的階段，是真實還是傳說？

 

　　「如果女人去到呢個年紀，性慾不但無增加，反而有明顯下降，係咪唔正常？我老婆過去喺性生活上都幾主動，我哋平均會每星期會做愛一、兩次，但近半年佢冇咗以前嘅主動，做愛次數亦比以前少咗。上個月，我哋只係行埋過一次。」他留意到太太在床上的投入程度，以及做愛次數都有下降，開始有點擔心。

 

　　「唔知會唔會係佢嘅性需要大咗，而我滿足唔到佢，令佢冇興趣，影響咗佢對性嘅投入。」他擔心性生活次數及質素下降，跟自己的性能力有關。

 

　　「結咗婚幾年，我覺得有啲攰。」他太太在輔導室內說。

 

　　他們結婚六年多，難道是七年之癢，關係開始變淡。

 

　　「我覺得我哋嘅感情唔係變淡，而係從來無熱過。對於我哋嘅關係，我有啲灰。」她慨嘆地說。

 

　　感情不曾有過熾熱感覺，但她過去在性事上一直主動積極，不是個矛盾嗎？

 

　　「做愛嘅時候，我先稍微感覺到佢對我嘅著緊同渴望。平時，我哋嘅相處好平淡，平淡到無愛嘅味道。」她覺得只有在做愛時才感到愛的感覺，所以過去她主動提出。主動積極的背後，是填補不足；做愛時感覺到與對方連繫，這句話充滿酸澀味。

 

　　「我唔係計邊個付出多啲，而係兩個人一齊，總唔可以只有一方主動，另一方就毫不著緊。」她認為夫妻相處沒有絕對的公平，但不能接受被施捨的感覺。

 

　　「我唔再主動，係唔想我嘅丈夫只係做愛嘅時候先對我有愛嘅意欲同興趣。」由主動變冷淡，皆因愛生出了怒。原來，當女人覺得男伴只是對性有興趣，會令她失去性趣。

 

　　當感到丈夫不能以愛來回應，她漸漸生出抑壓和恨心。失卻愛情的感覺，即使是狼虎之年，性慾也會全被撲熄。

 

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