狼虎之年性慾卻漸漸下降！纏綿時才感受到愛與渴望，是心灰意冷的最大主因？

情慾與感情，同樣需要被滋潤；不然，就會漸漸淡化或扭曲。

「好多人話女人三十幾歲嘅時候，性需要會增加，係咪真嘅？」他聽過女人有狼虎之年，想知道這個形容女人性慾高漲的階段，是真實還是傳說？

「如果女人去到呢個年紀，性慾不但無增加，反而有明顯下降，係咪唔正常？我老婆過去喺性生活上都幾主動，我哋平均會每星期會做愛一、兩次，但近半年佢冇咗以前嘅主動，做愛次數亦比以前少咗。上個月，我哋只係行埋過一次。」他留意到太太在床上的投入程度，以及做愛次數都有下降，開始有點擔心。

「唔知會唔會係佢嘅性需要大咗，而我滿足唔到佢，令佢冇興趣，影響咗佢對性嘅投入。」他擔心性生活次數及質素下降，跟自己的性能力有關。

「結咗婚幾年，我覺得有啲攰。」他太太在輔導室內說。

他們結婚六年多，難道是七年之癢，關係開始變淡。

「我覺得我哋嘅感情唔係變淡，而係從來無熱過。對於我哋嘅關係，我有啲灰。」她慨嘆地說。

感情不曾有過熾熱感覺，但她過去在性事上一直主動積極，不是個矛盾嗎？

「做愛嘅時候，我先稍微感覺到佢對我嘅著緊同渴望。平時，我哋嘅相處好平淡，平淡到無愛嘅味道。」她覺得只有在做愛時才感到愛的感覺，所以過去她主動提出。主動積極的背後，是填補不足；做愛時感覺到與對方連繫，這句話充滿酸澀味。

「我唔係計邊個付出多啲，而係兩個人一齊，總唔可以只有一方主動，另一方就毫不著緊。」她認為夫妻相處沒有絕對的公平，但不能接受被施捨的感覺。

「我唔再主動，係唔想我嘅丈夫只係做愛嘅時候先對我有愛嘅意欲同興趣。」由主動變冷淡，皆因愛生出了怒。原來，當女人覺得男伴只是對性有興趣，會令她失去性趣。

當感到丈夫不能以愛來回應，她漸漸生出抑壓和恨心。失卻愛情的感覺，即使是狼虎之年，性慾也會全被撲熄。