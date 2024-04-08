出軌過後：想重建婚姻、回復從前的關係？除了「說愛」，如何才是「懂愛」？

難以忘記及放下的事，通常都是愛得深，或者傷得深。

「我知道件事對佢有好大打擊，我已經真心認錯。我知道佢好重視我哋嘅關係，先至會原諒我，畀機會大家重新嚟過。但我覺得，佢雖然口頭上話原諒我，心裡面仍然有條刺，成日好敏感，猜測呢樣、思疑嗰樣，情緒又會突然間有起伏，令人唔知點應對，大家都唔好受。」他跟我談及出軌以後，他跟太太現時的相處情況。

「我希望大家嘅相處可以變返以前咁樣，大家會舒服啲。」他漸漸明白，令人最嚮往的關係，不是兩個人有說不盡的話題，而是彼此相處自在沒有壓力。

「婚姻經過背叛同創傷，卻期望感情同心理上回復從前，好似事情無發生過一樣，呢個期望現實嗎？」我想他明白，感情創傷通常難以像粉筆字，簡簡單單被抹掉。

「咁樣，係咪我哋嘅關係永遠冇辧法變返以前咁？」他問。

「無辧法變返以前咁樣，唔代表關係唔可以有改善，關鍵係是否懂得重建闗係。」對於「懂得」，他有點似明非明。

一個大病初癒的人，期望他身體狀況立即回復昔日矯捷身手、步履輕快，雖用心良苦，卻有點脫離現實。這種對雙方想改善關係的期盼，看似了解，卻存在解誤。

感情經歷創傷，創傷就成了關係的一部份。面對創傷，不能心存僥倖，希望可以忘記，反要承認即使雙方仍有愛，仍沒法阻擋創傷給人帶來的恐懼、焦慮和不信任。能否復原，在乎能否盛載和忍耐這種不舒適狀況。愛有兩面，一面是快感，另一面是痛感。

在感情世界，「懂你」的重要性不比「愛你」輕。懂你的人，會用你所需要的方式去愛你；不懂你的人，會用他所認為的方式去愛你。通常，不懂你的人，愛的人會感到吃力，被愛的人會覺得辛苦。

他太太經歷感情被背叛，她現在需要的，是期望她盡快復原、笑容再現，還是接納幻得幻失的跌宕，是人之常情？

經歷感情創後，如果「不懂」，只單憑「說愛」，會更加磨人。