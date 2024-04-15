Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

15/04/2024

在床上才能感受到愛！減少床事以懲罰丈夫，是親密關係大忌？

#情感關係 #健康 #兩性 #兩性性 #性關係 #性行為 #婚姻 #性治療師 #性愛 #性治療 #床事 #Sex Tips #Love Philosophy
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　性是一個親密關係戰場，伴侶間很多時在暗中角力：男人想證明自己的性能力，女人要確認自己有吸引力。

 

　　「我覺得而家我哋嘅性生活幾好，我相信太太都會覺得唔錯。」他談及現時性生活的感覺。

 

　　「佢喺性生活上幾主動，反映緊佢都幾enjoy。」他視主動為反應積極，代表她感覺良好。

 

　　曾經有人說：「男人的性滿足，很多時因為女伴感到性滿足。」他十分認同這說話，所以見到太太enjoy性生活，他也有很大滿足感。

 

　　「有能力滿足女伴，我諗所有男人都會開心，甚至自豪。如果唔係，點會咁多男人驚自己唔得！」他說。

 

　　「女人主動，唔一定代表開心。」有一次他太太在輔導室私下對我說。

 

　　「唔開心但又主動，係因為？」我好奇追問。

 

　　「我諗所有女人都想丈夫對自己好，但唔係所有男人都會對太太好。」對於與丈夫的關係，她似在暗示有另一面。

 

　　「當只係有sex嘅時候先感覺到丈夫嘅熱情，咁係未值得開心？」她繼續說：「其實我有諗過，喺sex上面唔好再主動，甚至做少啲，等佢知道我唔係佢所講嘅咁開心。」

 

　　對於丈夫只有在性行為時才表達熱情，她有很矛盾的感覺：她一方面覺得憤怒，想減少性行為作為表達不滿和懲罰，卻又擔心如果連性親密都減少，彼此關係會更疏更淡。

 

　　「如果你對做愛的態度變得被動和迴避，減少性行為，但丈夫希望維持做愛次數而多了主動提出性要求，咁你嘅懲罰算唔算有效？」我希望她明白，兩個人的感情關係會影響性行為，但性行為不一定會改善感情關係。

 

　　「其實我唔係抗拒佢做愛時嘅熱情，只係唔想佢淨係做愛先有熱情。」她漸漸道出他們的問題不在於性，那麼用性作懲罰當然起不到任何作用。

 

　　跟對方做愛，是因為愛他，若將性當作懲罰，就會將做愛變成控制對方的手段，令性和愛都會褪色。用性逼使對方改變感情的表達，是親密關係大忌，因為受懲罰的，不會單是對方。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應
更多性治療師手記文章

You May Also Like

#情感關係 #健康 #兩性 #兩性性 #性關係 #性行為 #婚姻 #性治療師 #性愛 #性治療 #床事 #Sex Tips #Love Philosophy
More on Sex & Love

放大顯示
名廚食譜

Luxury Watch Trends for 2024
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk