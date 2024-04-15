在床上才能感受到愛！減少床事以懲罰丈夫，是親密關係大忌？

性是一個親密關係戰場，伴侶間很多時在暗中角力：男人想證明自己的性能力，女人要確認自己有吸引力。

「我覺得而家我哋嘅性生活幾好，我相信太太都會覺得唔錯。」他談及現時性生活的感覺。

「佢喺性生活上幾主動，反映緊佢都幾enjoy。」他視主動為反應積極，代表她感覺良好。

曾經有人說：「男人的性滿足，很多時因為女伴感到性滿足。」他十分認同這說話，所以見到太太enjoy性生活，他也有很大滿足感。

「有能力滿足女伴，我諗所有男人都會開心，甚至自豪。如果唔係，點會咁多男人驚自己唔得！」他說。

「女人主動，唔一定代表開心。」有一次他太太在輔導室私下對我說。

「唔開心但又主動，係因為？」我好奇追問。

「我諗所有女人都想丈夫對自己好，但唔係所有男人都會對太太好。」對於與丈夫的關係，她似在暗示有另一面。

「當只係有sex嘅時候先感覺到丈夫嘅熱情，咁係未值得開心？」她繼續說：「其實我有諗過，喺sex上面唔好再主動，甚至做少啲，等佢知道我唔係佢所講嘅咁開心。」

對於丈夫只有在性行為時才表達熱情，她有很矛盾的感覺：她一方面覺得憤怒，想減少性行為作為表達不滿和懲罰，卻又擔心如果連性親密都減少，彼此關係會更疏更淡。

「如果你對做愛的態度變得被動和迴避，減少性行為，但丈夫希望維持做愛次數而多了主動提出性要求，咁你嘅懲罰算唔算有效？」我希望她明白，兩個人的感情關係會影響性行為，但性行為不一定會改善感情關係。

「其實我唔係抗拒佢做愛時嘅熱情，只係唔想佢淨係做愛先有熱情。」她漸漸道出他們的問題不在於性，那麼用性作懲罰當然起不到任何作用。

跟對方做愛，是因為愛他，若將性當作懲罰，就會將做愛變成控制對方的手段，令性和愛都會褪色。用性逼使對方改變感情的表達，是親密關係大忌，因為受懲罰的，不會單是對方。