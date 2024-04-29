女人第六感真的存在！察覺丈夫出軌卻裝作懵然不知，為的是挽救關係？

有些事情不說出來，不是因為不知道真相，只是不知道怎樣面對真相。

「你出面係咪有另一個女人？我希望你可以坦白話我知。」那個晚上，她終於按捺不住，將埋藏內心已經幾個月的炸彈引爆。

「你想講咩嘢呀？」丈夫以問題回應問題，也借此掩飾心虛。

「我希望係你主動開口講，唔使我攞哂證據出嚟你先認。」她微微吸了口氣後再說：「你係咪出面有另一個女人？」

「係我做錯咗，對你唔住，希望你可以原諒我，畀個機會我。」他覺得太太的說話像是最後通牒，經過內心盤算，他終於承認一年前開始出軌。

「其實我早已察覺到佢有問題，呢個可能係女人嘅第六感。」有一次她在輔導室內指早在大半年前已感覺到丈夫行為有異：

1）雙方以往都知道彼此的手機密碼，但後來發現他的手機密碼經常轉變。他解釋是有同事借用他的手機，借用完後他會更換密碼。

2）雙方之前協議每個月會將收入中的一定金額轉賬入聯名戶口，但他過去有兩個月沒按協議做。他解釋是借了錢給朋友，所以財政較緊。

3）她發現他的銀行收支記錄中，有一項是珠寶公司的購物支出，但她從沒收過他任何禮物，那他是送給誰呢？他解釋是代朋友購買的。

「咁牽強嘅解釋，你估我會信咩！」由她起初的疑心到他解釋的不可信，她幾可肯定出軌的事已經發生。

「既然你有所謂的第六感，點解唔繼續追問，篤爆佢講大話？」我問她。

「如果嗰時對質，佢必定要我攞出佢出軌嘅證據，而嗰時我真係冇確實嘅證據。」她繼續說：「而且，如果證實係真，我可以點做？有無轉圜餘地？佢會唔會改？離婚？繼續一齊？我都唔知可以點做？」

不戮破他偷腥，是因為內心的驚：驚面對事情的真相，驚面對婚姻的失去，驚面對不知的未來。這股恐懼伴隨著她半年，直至有一天她在他的背囊中發現有安全套。

「我同佢做愛，無做任何避孕措施，唔通佢要帶套自慰！」當自己再難給他找到任何理由，她終於按捺不住跟他對質，不能再迴避一直想迴避的事。

女人，真的有第六感嗎？如果有，第六感給了她一個矛盾：帶給她洞察感情的直覺，卻又帶來她洞察關係後的恐懼。

有些偷食男人以為女伴懵然不知，原來她的懵然不知是在想挽救關係。