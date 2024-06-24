Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

24/06/2024

裸聊事件曝光後只著眼收拾局面！沒有身體接觸的出軌，對關係影響有多大？

#情感關係 #婚姻 #性治療師 #兩性關係 #兩性 #性治療 #裸聊 #Cybersex #出軌 #Love Philosophy
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　德國哲學家黑格爾曾經說：「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史中吸取任何教訓。」因為，即使犯錯，以及犯錯後認錯，人也不一定知道錯在那裏。

 

　　「唉，希望可以盡快平息，對方唔會再有任何動作，令件事真係可以完結。」他以疲累又有擔心的語氣問我：「我仲有乜嘢可以做？」

 

　　數星期前，太太突然收到一條短片，是他在鏡頭前裸露身驅。追問之下，他承認自己「玩裸聊」，且有半年之久。對方之前作出勒索，他以「冚得一日一得一日」的態度應對，希望對方勒索只是虛張聲勢，然後事情會慢慢沖淡，怎料他不付錢，對方真的將他的裸聊片段公開。

 

　　過去數星期，他指是人生中最崩潰的時間，要面對被勒索，又擔心自己的裸露片段會繼續被傳送。他的焦慮完全可以理解，因為根據以往案例，即使報了警，基於案件難於追查，可以拘捕犯案者的情況不多。

 

　　「事件曝光後，除咗報警，你同太太嘅關係點樣？」我問他。

 

　　「我都明，事件曝光，佢覺得好醜，所以好嬲，我有同佢講對唔住，但佢唔係好接受。」他認為問題的核心是因為事件曝光，而非事件本身帶來的傷害。

 

　　「如果事件本身唔係咁大傷害性，即使曝光，太太嘅震撼同情緒起伏應該冇咁犀利。除咗事件曝光帶嚟嘅羞恥感，裸聊對你哋嘅關係會有乜嘢影響或傷害？」我希望他可以對準錯誤的焦點。

 

　　他起初認為Cybersex並非真人面對面接觸，跟真實生活中出軌不同。在網絡世界，吹下水無妨、Flirt下女無妨、刺激下無妨、滿足下性慾無妨，怎知最後防不勝防，被「索女」勒索。

 

　　以為虛擬非真實，只反映他對現實世界的不了解。我希望他犯錯之後，對錯誤的理解，不會停留在自己的狹隘中。

 

　　「當你將性慾及追求性滿足嘅對象，由太太轉移到另一個女士身上，太太可能已經視你為出軌，係對婚姻嘅不忠。」我對他說。

 

　　「嗯……」他似有所思的沒有正面回答我的問題。

 

　　認錯，通常有兩類：1）希望事情盡快告一段落，可以平息身邊人對自己的指責，令自己的壓力少一點；2）明白對人對己作出了甚麼傷害而改過，盡一步思考自己想成為一個怎樣的人。

 

　　希望他可以分辨，他的認錯屬於那一類？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

我要回應
更多性治療師手記文章
You May Also Like
#情感關係 #婚姻 #性治療師 #兩性關係 #兩性 #性治療 #裸聊 #Cybersex #出軌 #Love Philosophy
More on Sex & Love

放大顯示
名廚食譜
Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

etnet.com.hk