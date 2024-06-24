裸聊事件曝光後只著眼收拾局面！沒有身體接觸的出軌，對關係影響有多大？

德國哲學家黑格爾曾經說：「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史中吸取任何教訓。」因為，即使犯錯，以及犯錯後認錯，人也不一定知道錯在那裏。

「唉，希望可以盡快平息，對方唔會再有任何動作，令件事真係可以完結。」他以疲累又有擔心的語氣問我：「我仲有乜嘢可以做？」

數星期前，太太突然收到一條短片，是他在鏡頭前裸露身驅。追問之下，他承認自己「玩裸聊」，且有半年之久。對方之前作出勒索，他以「冚得一日一得一日」的態度應對，希望對方勒索只是虛張聲勢，然後事情會慢慢沖淡，怎料他不付錢，對方真的將他的裸聊片段公開。

過去數星期，他指是人生中最崩潰的時間，要面對被勒索，又擔心自己的裸露片段會繼續被傳送。他的焦慮完全可以理解，因為根據以往案例，即使報了警，基於案件難於追查，可以拘捕犯案者的情況不多。

「事件曝光後，除咗報警，你同太太嘅關係點樣？」我問他。

「我都明，事件曝光，佢覺得好醜，所以好嬲，我有同佢講對唔住，但佢唔係好接受。」他認為問題的核心是因為事件曝光，而非事件本身帶來的傷害。

「如果事件本身唔係咁大傷害性，即使曝光，太太嘅震撼同情緒起伏應該冇咁犀利。除咗事件曝光帶嚟嘅羞恥感，裸聊對你哋嘅關係會有乜嘢影響或傷害？」我希望他可以對準錯誤的焦點。

他起初認為Cybersex並非真人面對面接觸，跟真實生活中出軌不同。在網絡世界，吹下水無妨、Flirt下女無妨、刺激下無妨、滿足下性慾無妨，怎知最後防不勝防，被「索女」勒索。

以為虛擬非真實，只反映他對現實世界的不了解。我希望他犯錯之後，對錯誤的理解，不會停留在自己的狹隘中。

「當你將性慾及追求性滿足嘅對象，由太太轉移到另一個女士身上，太太可能已經視你為出軌，係對婚姻嘅不忠。」我對他說。

「嗯……」他似有所思的沒有正面回答我的問題。

認錯，通常有兩類：1）希望事情盡快告一段落，可以平息身邊人對自己的指責，令自己的壓力少一點；2）明白對人對己作出了甚麼傷害而改過，盡一步思考自己想成為一個怎樣的人。

希望他可以分辨，他的認錯屬於那一類？