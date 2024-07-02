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性治療師手記
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02/07/2024

沒有底線的愛情，只會愛得廉價！面對感情期望的落差，該如何處理？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　伴侶關係除了有愛，還要弄清對方是否值得自己去愛？

 

　　「我兩個死黨覺得我繼續同佢一切，只會畀佢拖累，愈嚟愈唔開心，勸我早啲同佢分手。但我同佢拍咗拖三年，總算有啲感情。我應唔應該繼續畀時間佢，睇下佢會唔會有改變？」她向我分享在感情上的煩惱。

 

　　友人形容她男友「自私、小家」，自從搬進她家中一起住，他完全沒有負任何責任，連起碼的租金水電支出，都由她一個人承擔。

 

　　「佢有工作、有收入，但連最基本嘅經濟責任都唔願意分擔，好似要你養埋佢咁，你仲可以指望佢啲乜嘢！」友人為她感到不值，勸她要想清楚。

 

　　「兩個人相處，唔係下下用錢計嘅。」她為男友向友人作這樣的解說。

 

　　對於感情期望的落差，有人認為走下去只會愈來愈失望，所以不合就應早分；也有人覺得沒有兩個天生就彼此合適的人，需要時間作磨合和包容。此刻的她，在這兩種想法的拉扯中。

 

　　「感情事，如人飲水，冷暖自知，你覺得呢三年拍拖嘅感覺點樣？」我問她。

 

　　「頭半年還好，但之後愈嚟愈唔開心。我問過佢對我哋嘅將來有乜打算，佢完全冇諗過。」她說。

 

　　「將來佢無諗，咁而家你哋相處感覺點樣？」我再問她。

 

　　「佢好多時好夜先返，仲經常飲到醉哂，話係同朋友一齊喎。因為佢飲醉酒嘅事，我同佢嘈過好多次，佢淨係話即使拍拖，都應該有自己嘅朋友。而家嘅情況係：佢繼續飲，我繼續忟。」

 

　　她從來不反對即使拍拖也要有自己的社交生活，但對他的話，她全聽不進耳，因為他陪她的時間根本不多。過去半年，在她多番要求，他才陪她看過一次電影。

 

　　說是拍拖，她似乎體會不到拍拖的感覺，但男友覺得不是一個問題。

 

　　「如果這就是你將來的伴侶關係，你覺得點？」我問她。

 

　　「我唔想係咁！」她很清晰的回答。

 

　　人對愛情因為有很多美麗憧憬，對著一個不合適的人所作的理解，有時只是一廂情願；所有的包容，也不一定會換來對方珍惜。

 

　　沒有底線的包容，只會令愛情變得愈來愈廉價，除了不能成就愛，連自尊感也會被磨蝕，令愛變成害。

 

　　愛一個人之前，需要弄清對方是否配得你去愛？

 

 

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