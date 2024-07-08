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08/07/2024

4大出軌男人特徵：不懂拒絕人、沒保護關係的意識！「有情」變「濫情」，是婚姻大忌？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　有些感情關係會因了解而分開，但有些人即使面對分開，對自己及感情的了解沒有增添分毫。

 

　　「太太話要離婚！我唔想嘅，不過佢好堅持。」他在電話中對我說。

 

　　「你哋結婚未夠兩年，咩嘢原因你哋嘅關係咁快就出事？」我問他。

 

　　「佢發現我出面有另一個女人，嗰個係我女同事。」他繼續說：「之前只係覺得同呢個同事幾啱傾，後來見佢有啲困難想幫下佢，點知……唉，我冇諗過會搞成咁！」

 

　　「無諗過會搞成咁！」是很多時在輔導室內聽到出軌者對偷食的一個描述和總結。

 

　　「我相信大部人唔會有存心傷害伴侶嘅意圖，只係無諗過點樣去保護婚姻。」我對他說。

 

　　據說，那女同事是單親媽媽，近來因為同時面對搬遷、兒子出國讀書、家人患病，眾多擔憂令她心緒不穩，以至工作專注力減低。

 

　　「身為朋友，起初係想幫下佢。」他再次表達出軌不是有預謀，只是時、地、人各因素同時出現的巧合。

 

　　近日，跟幾位從事輔導工作的朋友談及出軌問題，根據對個案的觀察，大家羅列了出軌男人的一些相似特徵：

 

1)    婚前沒有感情經驗或沒有認真交過女朋友；

2)    婚後很少思考伴侶關係，認為「結咗婚」是Past Tense而不是Present Continuous Tense；

3)    缺乏自尊或自信；

4)    不懂得拒絕別人，不易與人有衝突；

 

　　「不懂得拒絕別人」，好聽一點，是「與人為善，遷就別人」，難聽的就是「無主見，欠缺分辨能力」。出軌與否，是能否清晰的在家中妻子及家外情人間二選一？當沒有想清楚，看到其他女人有需要，不好意說「不」，反而繼續送暖，漸漸自己亦享受和沉醉於「被需要」的滿足中，也就開始了左右逢迎的隱瞞生活。

 

　　暖男，很吸引人，但不問對象的向身邊異性無界線的放暖，為自己增加曖昧機會，將「有情」變成「濫情」，那一刻，保護婚姻的意識，已經開始削弱。

 

　　聽過不少女士指，在關鍵時刻，很想身邊男人有一個屬於他的「看法」，而不是說「無所謂」、「唔知道」、「無諗過」。

 

　　他形容太太對分開的決定很執著。或許，當他沒有保護婚姻的意識，她只可以增加防衛，保護自己免受傷害。

 

 

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