4大出軌男人特徵：不懂拒絕人、沒保護關係的意識！「有情」變「濫情」，是婚姻大忌？

有些感情關係會因了解而分開，但有些人即使面對分開，對自己及感情的了解沒有增添分毫。

「太太話要離婚！我唔想嘅，不過佢好堅持。」他在電話中對我說。

「你哋結婚未夠兩年，咩嘢原因你哋嘅關係咁快就出事？」我問他。

「佢發現我出面有另一個女人，嗰個係我女同事。」他繼續說：「之前只係覺得同呢個同事幾啱傾，後來見佢有啲困難想幫下佢，點知……唉，我冇諗過會搞成咁！」

「無諗過會搞成咁！」是很多時在輔導室內聽到出軌者對偷食的一個描述和總結。

「我相信大部人唔會有存心傷害伴侶嘅意圖，只係無諗過點樣去保護婚姻。」我對他說。

據說，那女同事是單親媽媽，近來因為同時面對搬遷、兒子出國讀書、家人患病，眾多擔憂令她心緒不穩，以至工作專注力減低。

「身為朋友，起初係想幫下佢。」他再次表達出軌不是有預謀，只是時、地、人各因素同時出現的巧合。

近日，跟幾位從事輔導工作的朋友談及出軌問題，根據對個案的觀察，大家羅列了出軌男人的一些相似特徵：

1) 婚前沒有感情經驗或沒有認真交過女朋友；

2) 婚後很少思考伴侶關係，認為「結咗婚」是Past Tense而不是Present Continuous Tense；

3) 缺乏自尊或自信；

4) 不懂得拒絕別人，不易與人有衝突；

「不懂得拒絕別人」，好聽一點，是「與人為善，遷就別人」，難聽的就是「無主見，欠缺分辨能力」。出軌與否，是能否清晰的在家中妻子及家外情人間二選一？當沒有想清楚，看到其他女人有需要，不好意說「不」，反而繼續送暖，漸漸自己亦享受和沉醉於「被需要」的滿足中，也就開始了左右逢迎的隱瞞生活。

暖男，很吸引人，但不問對象的向身邊異性無界線的放暖，為自己增加曖昧機會，將「有情」變成「濫情」，那一刻，保護婚姻的意識，已經開始削弱。

聽過不少女士指，在關鍵時刻，很想身邊男人有一個屬於他的「看法」，而不是說「無所謂」、「唔知道」、「無諗過」。

他形容太太對分開的決定很執著。或許，當他沒有保護婚姻的意識，她只可以增加防衛，保護自己免受傷害。