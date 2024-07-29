明明是加害者，卻把自己說成受害者！不斷抱怨挑剔，是渣男逼對方分手的技倆？

渣男不一定擅長分手，卻擅於逼你提出分手。

「我終於同佢分咗手，係三個星期前嘅事。」她告訴我五年的感情終於到了盡頭。

「分咗手後呢三個星期，你心情點樣？」我問她。

「除咗間中有啲情緒起伏，有些少唔習慣之外，成個人反而有輕鬆咗嘅感覺。唔知係未有咗上一次經驗，呢次無出現食唔到嘢、瞓唔到覺嘅情況。」男友一年前曾戀上另一個女人，她曾提出分手，他向她認錯，承諾跟那女生分手，求她原諒。

「我知道我做錯咗，但我哋大家仲鍾意對方，你可唔可以畀個機會我？畀個機會我補償，對你好啲。」她還記得一年前，他求她原諒時說過的話。

給他機會修補關係，她做了；但他對她好一些的承諾，除了起初幾個月，往後她完全感受不到。近半年，他對她更加愈來愈挑剔。

他在不同事情上常批評她，不是責她大意，就是斥她專制；不是指她自我中心，就是說她心胸窄、不信人。

「我希望兩個人多啲行下街、傾下計而唔淨係上床，佢都認為係我畀壓力佢，咁我真係無說話好講！仲有一次我話想去日本旅行，佢話我要求佢做呢樣、做嗰樣，係唔體諒佢。如果講出自己諗法都係錯，我真係唔知乜嘢係啱！」她的經驗令我想起一句話：在烏鴉的世界裏，天鵝也有罪。

「我真係有諗過：我係未佢所講嘅咁差？後來我發現，原來佢又搭上另一個女人，再次出軌，佢哋仲一齊去過旅行。」她吸了口氣繼續說：「唔同嘅係，上次佢親口認自己做錯，但呢一次佢就不斷話我做得差。」

「如果佢真係鍾意另一個人，可以同我講，雖然我都會傷心，但起碼係對關係嘅一種尊重。做男人做到咁，都算窩囊。」她用堅定語氣說。

面對犯錯，有些人會檢視自己、承認責任；有些人會諉過於人，賊喊捉賊，將加害者角色說成是受害者身份。渣男的渣，不只是面對感情不認真，就連對面對自己的勇氣也沒有。

感情關係裏，可以不愛，卻沒有傷害別人的權利。她說分手之後，心情反覺得輕鬆，或許說明了一件事：她離開的腳步，是看清了感情狀況的真實。