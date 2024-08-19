男友是個壞掉的人！無限次包容他的不忠出軌，是愛還是自討苦吃？

愛情中的不離不棄，是對伴侶的極致包容，還是對自己的極端傷害？

「我寫咗一篇字，用Whataspp同佢講我決定分手。我唔想同佢面對面講，係癈事佢又諸多解釋辯解糾纏，跟住大家又繼續拖拖拉拉。」這是她第三次說分手，她以堅定語氣說不會有第四次。

這是年半以來，她第三次發現男友在交友App Flirt女，以及私約見面。這次，他更與那女生上了床。

「前兩次佢都認錯話會改，但結果都一樣，無幾耐又係咁，仲愈嚟愈過份！原來剩係我自己一個珍惜段感情係無用嘅。」這段感情令她十分疲累，與其說他們分手，倒不如說是她終於放手。

男友曾試過聯絡她，她都沒有回覆，跟前兩次分手後的反應不同，她這次分手的決心頗為堅定。

「對於佢之前兩次不忠，你都因為唔捨得段感情而包容佢，點解呢次無咁做？」我問她。

面對離與合，原來她有過一段日子的掙扎：想繼續一起，似乎看不到希望；說放手，一瞬間又不由自主去想；想繼續去試，混雜著委屈和不甘的感覺又浮出來；一會兒憧憬他會改變，一會兒卻叫自己要死心。

她曾經以為包容可以令他感動和改變，就像玩「推銀機」遊戲，只要不斷投幣就以為有贏的機會，怎知愈投放得多就愈捨不得離場。她漸漸明白，在感情世界，付出與回報，沒有必然關係。

「成日思前想後，反反覆覆，真係好折磨。有一日，腦裏面突然浮起一句話：點解要攪到自己咁辛苦？」那一刻她發現，如果繼續不認輸，無底線的忍受，她會輸得更多，傷得更重。

「放棄幾年嘅感情，我當然傷心，但係佢一次又一次不忠、認錯，跟住又不忠、又認錯，我真係唔敢再有希望，或者係我已經對佢絕望。」她苦笑地說：「壞咗嘅男人，原來係改變唔到嘅！」

回想分手後的這幾星期，她的心情不但沒有預期般的差，反而覺得舒了口氣。原來，比結束更痛苦的，是拖拖拉拉的消耗自己。當她不再去拯救對方，結果她拯救了自己。