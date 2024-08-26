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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

26/08/2024

情到濃時去打羽毛球？簽署承諾書控制性慾，這種性教育還合時宜嗎？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　奧運過後的這幾天，朋友圈的社交平台突然興致勃勃在討論Book場打羽毛球，連一些平時不多運動的朋友也參與其中，部份寸嘴朋友分別有以下留言：

 

　　「弊，有性慾，點算？Book羽毛球場啦！」

 

　　「有無人想一齊打羽毛球呀？」

 

　　「我明點解成日都Book唔到場打波，我真係明。」

 

　　「性慾強，無球場，手尾長。」

 

　　這些口痕朋友，不是忽然愛上運動，只是看過媒體報道教育局最近上載「公民、經濟與社會科」的性教育課程教材後覺得詫異，於是揶揄一番。

 

　　課程教材其中提及性行為和性衝動，強調要拒絕婚前性行為，教導學生填寫「親密界線承諾書」控制性衝動，若情到濃時應「立即離開現場」或「一起到運動場打羽毛球等」。

 

　　頗多網上言論認為教材內容不合時宜和不切實際，但教育局在其網頁反駁那些質疑，並指「鼓吹未有能力承擔後果的學生作出所謂知情決定，是不專業和不負責任。」

 

　　負責教育事務官員的眼中，或許認為中學生仍沒具備成熟思維及自主能力，所以為免出事，要向性慾及性行Say No，因為若被下半身主導，就會影響自己、禍及別人。

 

　　強調責任和後果，半身並沒有錯，但給學生知道責任和後果，就是我們想要的性教育？簽署承諾書控制性慾，有性衝動時轉移視線去打羽毛球，就能避免婚前性行為？

 

　　有一次我跟12位中三、中四學生討論情性關係，我問他們：「喺乜嘢情況下，你會同你嘅男／女朋友上床？」

 

　　同學們分別預視了一些可能的情境：「啱啱睇完鹹片好想攪」、「飲醉酒」……

 

　　「如果我條仔飛我，而我想箍煲，我可能會同佢上床？」其中一個女生指，性行為不一定由生理性慾帶動。

 

　　「你想用性吸引佢，用你嘅身體留住佢個人？」我問她。

 

　　她微微點頭。

 

　　「佢都唔鐘意你，點解上完床佢就變返鍾意你？如果上咗床但佢又唔會鍾意返你，咁未仲弊！」另一位同學已急不及待的說。

 

　　「如果要上床先鍾意你，咁好Cheap唧！」又有另一位同學說。

 

　　就著不同的處境和想法，一班學生由性慾和性行為談到性關係和性自主。討論了兩小時，我沒有提過他們要做運動、聽音樂、沖凍水涼等建議，也沒有向他們硬塞一些罐頭答案，卻感受到他們很認真地思考著自己的需要，以及在拉扯和掙扎中如何面對和回應自己的處境？誰說他們沒有思考分辨的能力？

 

　　那一刻，他們不是向兩腿之間的那個性器官Say No，而是去接觸兩耳之間的那個性器官（大腦）。

 

　　這幾天，當很多人談論打羽毛球時，最令我吸睛的是香港羽毛球奧運代表謝影雪的帖文：「個個都約打羽毛球，唔通個個都鐘意打羽毛球咩」。

 

　　套用她的帖文，我搭訕一句：「個個都有性慾，唔通個個都知點做性教育咩！」

 

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