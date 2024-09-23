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性治療師手記
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23/09/2024

出軌心態 | 背著伴侶和某人調情、談私密話題！「微出軌」殺傷力比一般出軌更大？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

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    逢周一更新

　　感情關係的模糊，會帶來誘人的曖昧感覺，同時帶來很多伴侶間紛爭。

 

　　「其實只係傾下偈，使唔使咁緊張，反應咁大呀！」他對女友說。

 

　　「同人傾偈會講啲咁私人嘅嘢咩！對方連喜歡乜嘢男人、鍾意用乜嘢姿勢搞嘢都同你講，跟住佢又話同自己老公唔夾，又話鍾意你好幽默，咁即係點呀？你話你哋無嘢，講都無人信啦﹗」女友怒氣一直飈升。

 

　　「淨係傾下講下，見都無見過，可以有啲乜嘢呀！」他極力否認自己有出軌行為。

 

　　「雖然你同佢無上過床，但你個心已經出咗軌。」對於他在交友App跟別的女生的交談內容，女友下了一個結論：即使沒上床，都是不忠。

 

　　「即係唔係去到出軌咁嚴重啦！」他仍極力頑抗。

 

　　男的有固定伴侶，卻又跟另一女生固定有網上傾談，他們從沒有身體接觸，但彼此經常談及一些很私密的感情經驗和性愛體會，那男生是不是已經出軌？

 

　　近年常遇到一個怪現象：一些伴侶會爭論甚麼是出軌？自從交友App盛行，我們也多了一個詞彙：微出軌。

 

　　微出軌，泛指一些言行會導致一個人懷疑伴侶對感情或身體的投人，已經轉移到另一個人身上。言行包括：偷傳訊息、刪除秘密訊息、常向別人抱怨自己伴侶、隱藏自己有伴侶、擁有秘密的曖昧或浪漫、暗地裏跟蹤對自己有吸引力的人、從對方身上找尋情感或性慾的愉悅感覺、談及一些伴侶關係界線裏的私密話題……

 

　　「你喺交友App同嗰位女士嘅接觸，之前有冇諗過講畀女朋友知？」我問他。

 

　　「當然唔會講啦，佢點會接受呀！」他斬釘截鐵說。其實他早已料到女友的強烈反應，於是向她隱瞞，令網上的關係和對話可以保持下去。

 

　　「你知道女友會反感同不滿，但比起喺交友App裏面搵到嘅感覺，你好似選擇咗後者。」我希望他的著眼點不是爭論出軌定義，而是留意在關係中他會考慮甚麼？

 

　　微出軌的殺傷力在於其微細和隱蔽，有時會令身處其中者意識不到正在破壞伴侶之間的關係。

 

 

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