出軌心態 | 背著伴侶和某人調情、談私密話題！「微出軌」殺傷力比一般出軌更大？

感情關係的模糊，會帶來誘人的曖昧感覺，同時帶來很多伴侶間紛爭。

「其實只係傾下偈，使唔使咁緊張，反應咁大呀！」他對女友說。

「同人傾偈會講啲咁私人嘅嘢咩！對方連喜歡乜嘢男人、鍾意用乜嘢姿勢搞嘢都同你講，跟住佢又話同自己老公唔夾，又話鍾意你好幽默，咁即係點呀？你話你哋無嘢，講都無人信啦﹗」女友怒氣一直飈升。

「淨係傾下講下，見都無見過，可以有啲乜嘢呀！」他極力否認自己有出軌行為。

「雖然你同佢無上過床，但你個心已經出咗軌。」對於他在交友App跟別的女生的交談內容，女友下了一個結論：即使沒上床，都是不忠。

「即係唔係去到出軌咁嚴重啦！」他仍極力頑抗。

男的有固定伴侶，卻又跟另一女生固定有網上傾談，他們從沒有身體接觸，但彼此經常談及一些很私密的感情經驗和性愛體會，那男生是不是已經出軌？

近年常遇到一個怪現象：一些伴侶會爭論甚麼是出軌？自從交友App盛行，我們也多了一個詞彙：微出軌。

微出軌，泛指一些言行會導致一個人懷疑伴侶對感情或身體的投人，已經轉移到另一個人身上。言行包括：偷傳訊息、刪除秘密訊息、常向別人抱怨自己伴侶、隱藏自己有伴侶、擁有秘密的曖昧或浪漫、暗地裏跟蹤對自己有吸引力的人、從對方身上找尋情感或性慾的愉悅感覺、談及一些伴侶關係界線裏的私密話題……

「你喺交友App同嗰位女士嘅接觸，之前有冇諗過講畀女朋友知？」我問他。

「當然唔會講啦，佢點會接受呀！」他斬釘截鐵說。其實他早已料到女友的強烈反應，於是向她隱瞞，令網上的關係和對話可以保持下去。

「你知道女友會反感同不滿，但比起喺交友App裏面搵到嘅感覺，你好似選擇咗後者。」我希望他的著眼點不是爭論出軌定義，而是留意在關係中他會考慮甚麼？

微出軌的殺傷力在於其微細和隱蔽，有時會令身處其中者意識不到正在破壞伴侶之間的關係。