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性治療師手記
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14/10/2024

被出軌卻先開口道歉？重建婚姻，雙方都要認領自己的責任

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

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    逢周一更新

　　一個懂得安靜的女人，會令男人感動。

 

　　輔導室內遇上那些面對出軌問題的夫婦，我會對他們說：「我唔會同你哋討論出軌啱唔啱，因為出軌違返咗婚姻嘅承諾，令伴侶受到傷害，係一條好清楚嘅線。我關心嘅係乜嘢原因令你哋由起初相愛演變成今日嘅傷害，同埋你哋點樣面對受咗傷嘅關係。」

 

　　「我想同你講對唔住，攪成咁，我都有責任。」坐下不久她就說。

 

　　出軌事件被揭發，又想挽救婚姻，認錯說對不起，是一個重要開始，因為沒有真誠致歉、不知道制造了甚麼傷害從而避免將來再傷害，修補婚姻只是一個空洞口號。但這對夫婦有些特別，因為開口說對不起的，是被出軌的她。

 

　　被出軌的致歉，被背叛的承認責任，為何她要這樣委曲卑微去留住這個男人？

 

　　「你喺出面搭上另一個女人，我當然好嬲好傷心，但我哋嘅關係出現問題，唔係你一個人嘅責任，我都有份。」她眼有淚光，聲線有點震。

 

　　她承認自從女兒出世，她對他的關注開始轉移。他提出希望有二人世界時間，她都以照顧女兒作拒絕，兩人的性生活次數大為減少，「攰」是她最常拒絕他的理由。

 

　　「起初我知你有不滿，後來你無再表達，我以為你ok，點知……原來唔講唔代表無事。」她凝重的說：「我承認我忽略咗你！」

 

　　我留意到她丈夫輕拭眼角淚珠，先前的防衞坐姿漸向前傾，繃緊身驅漸漸放軟，原本帶著來「受靶」心態的他，開始談及自己對婚姻的看法。

 

　　其實我也被她感動：一個人需要有多闊胸襟才能在自己受傷時仍惦記對方，需要有多大包容才會在對方犯錯時不作追殺反而包容？

 

　　面對丈夫出軌，不少女人通常大驚失色，從家裏鬧到婆家，不能自控地經常宣判對方罪狀，但她在輔導室內除了間歇的眼淚，少有聲嘶力竭指罵，卻散發出一種既柔和卻又堅定的強大氣場。

 

　　指出錯處，不是為了洩憤，認領責任，才會看到改善的可能。在她身上，我看見甚麼叫勇氣和強大。

 

 

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