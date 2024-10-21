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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

21/10/2024

性冷感是對關係的抗議？抑壓自己性慾，能讓對方正視婚姻問題嗎？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　性是婚姻中的重要部份，但當男人重視的只是性，反會令女伴失去性趣。

 

　　「我覺得佢好似完全無性需要，咁算唔算性冷感？有無乜嘢方法可以改善？」他在輔導室內問我。

 

　　「就算做，佢都無乜反應，完全唔投入，唔係話夫妻都享受做愛對婚姻關係有幫助咩？」他說話的對象，明顯是坐在他身旁的太太。

 

　　「兩個人嘅關係，點解剩係得呢樣嘢？無其他嘅嘢咩？」太太回應。

 

　　「你係我老婆，我先至同你做啫，唔通咁都唔啱？」他覺得性是一個婚內責任，所以對太太的性表現有點抱怨。

 

　　「係呀，就當我性冷感，係我無需要，滿足唔到你啦！」太太以退為進自認有問題，但我覺得她的不滿和怨氣不比他少。有時，不爭論不是認同對方，而是不想費力糾纏。

 

　　夫婦二人討論性冷感，但彼此暗諷和批評令雙方情緒熨得火熱。

 

　　丈夫指她有性冷感，她又承認自己有性冷感，看似是雙方的共同結論，但在一次單獨傾談時，太太透露她有自慰情況，但不會給丈夫知道。

 

　　「你話自己無性慾、無性需要，似乎同真實嘅你唔一樣。」我對她說。

 

　　「係，我唔想畀佢知。」她答。

 

　　「佢知道會點？」我追問。

 

　　「佢一定會要求更多，包括次數、做嘅姿勢。我唔係唔想滿足佢，但係……」她停了兩秒後繼續說：「兩夫婦唔應該只係得Sex，但除咗呢樣嘢，其他嘢佢好似唔Care。」

 

　　有數次他們去看電影，入場不久他就入睡，令她氣憤他不是真心在陪伴，後來她寧願獨自入戲院也不會叫他一起。她試過經期不適而不想有Sex，結果是在床上被他冷漠背向。

 

　　「佢話做愛有助夫婦關係，我唔覺得囉！」她聲線不大，但說話很有力。嚴格來說，她不是沒有性慾，而是因為不滿而延伸出來的防衛和抗拒。

 

　　她對待丈夫的方法，似乎帶著有點「攬炒」味道。究竟一個人受了甚麼傷，才會透過抑壓自己性慾而拒絕伴侶的性需求？

 

　　她無法否定關係中的失望，只能承認距離存在，當她經驗到被否定之後，現在也將自己有性慾的真實否定一遍。

 

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