別被「沉沒成本效應」阻礙了幸福！面對沒有未來的感情，離不開只是因為撇不下曾經的付出？

感情開始時，要考慮喜不喜歡對方；相處久了，就要考慮喜不喜歡當下的自己。在一段關係裏，你對著他變得躁動、對自己覺得卑微，或許反映這段關係並不適合你。

「可能啲朋友話得我啱，同佢一齊唔單止冇前景，而且會令自己愈嚟愈辛苦。」她頓了一會說：「或者，呢啲就叫當局者迷。」

一個月前，她決定放棄那段維持了近四年的感情。

「我同佢傾過、鬧過、忍過，希望佢慢慢會改，但原來一個人改唔改，唔係時間夠唔夠，係佢想唔想？」她向我描述不能接受男友的一連串行徑：三年前男友搬到她家中居住，所有起居支出由她承擔；他經常晚上飲酒醉到早上不能上班；經濟拮据無力償還倩務要她代他清還；她勸喻他少去夜街，他認為她是管束……

「一齊生活，當我提到佢應該負擔部份支出，佢竟然話我計較。其實每次同佢講錢，我都好憎自己。明明係佢嘅責任，但好似係我乞求。」自從開始同居，她發現愛情的味道漸漸失去。

「如你所講，你覺得同佢三觀不合，又話睇得好清楚佢唔想改，咁點解你要畀自己捱三年？」除了對方不是，我希望她回想為何讓對方傷害自己。

「起初希望佢慢慢會變，後來可能係因為自己付出咗咁多唔捨得，唔甘心。」離不開不是因為有前景，而是因為付出過和不甘心。

朋友形容她「明知關係冇前景，都蹖個頭落去」，其實她不是自虐，只是人愈付出多，就愈難離開，這就是「沉沒成本效應」（Sunk Cost Effect）：當人很努力追求一件事，付出了心和力，因為不甘和不想遺憾而無法割捨，甚至相信最終會捱得過心酸和痛苦，卻不知不覺地令自己沉溺在痛苦之中。

假設你去看一場球賽，看到一半你覺得十分沉悶，你會如何選擇？

1）因為付了錢不想浪費，坐到完場。

2）覺得不是味兒，即使付了錢都會中途離場。

相信大部份人會選擇前者，認為付了錢，看完才是不浪費。其實，兩種選擇都是已經付了錢（沉沒成本），所以分別不是有否付費，而是會否花時間看完那場球賽。

曾經付出所以不甘心，因為捱過苦所以要捱下去，看似非理性，原來也是感情中的你、我、他。