Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

28/10/2024

別被「沉沒成本效應」阻礙了幸福！面對沒有未來的感情，離不開只是因為撇不下曾經的付出？

#兩性關係 #感情 #愛情 #戀愛 #婚姻 #Love Philosophy
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　感情開始時，要考慮喜不喜歡對方；相處久了，就要考慮喜不喜歡當下的自己。在一段關係裏，你對著他變得躁動、對自己覺得卑微，或許反映這段關係並不適合你。

 

　　「可能啲朋友話得我啱，同佢一齊唔單止冇前景，而且會令自己愈嚟愈辛苦。」她頓了一會說：「或者，呢啲就叫當局者迷。」

 

　　一個月前，她決定放棄那段維持了近四年的感情。

 

　　「我同佢傾過、鬧過、忍過，希望佢慢慢會改，但原來一個人改唔改，唔係時間夠唔夠，係佢想唔想？」她向我描述不能接受男友的一連串行徑：三年前男友搬到她家中居住，所有起居支出由她承擔；他經常晚上飲酒醉到早上不能上班；經濟拮据無力償還倩務要她代他清還；她勸喻他少去夜街，他認為她是管束……

 

　　「一齊生活，當我提到佢應該負擔部份支出，佢竟然話我計較。其實每次同佢講錢，我都好憎自己。明明係佢嘅責任，但好似係我乞求。」自從開始同居，她發現愛情的味道漸漸失去。

 

　　「如你所講，你覺得同佢三觀不合，又話睇得好清楚佢唔想改，咁點解你要畀自己捱三年？」除了對方不是，我希望她回想為何讓對方傷害自己。

 

　　「起初希望佢慢慢會變，後來可能係因為自己付出咗咁多唔捨得，唔甘心。」離不開不是因為有前景，而是因為付出過和不甘心。

 

　　朋友形容她「明知關係冇前景，都蹖個頭落去」，其實她不是自虐，只是人愈付出多，就愈難離開，這就是「沉沒成本效應」（Sunk Cost Effect）：當人很努力追求一件事，付出了心和力，因為不甘和不想遺憾而無法割捨，甚至相信最終會捱得過心酸和痛苦，卻不知不覺地令自己沉溺在痛苦之中。

 

　　假設你去看一場球賽，看到一半你覺得十分沉悶，你會如何選擇？

 

　　1）因為付了錢不想浪費，坐到完場。

　　2）覺得不是味兒，即使付了錢都會中途離場。

 

　　相信大部份人會選擇前者，認為付了錢，看完才是不浪費。其實，兩種選擇都是已經付了錢（沉沒成本），所以分別不是有否付費，而是會否花時間看完那場球賽。

 

　　曾經付出所以不甘心，因為捱過苦所以要捱下去，看似非理性，原來也是感情中的你、我、他。 

 

 

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