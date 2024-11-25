一而再，再而三的出軌！選擇接受開放式關係，就能解決專一與否的問題嗎？

很多人希望婚姻能為自己擋風雨，後來卻發現很多風雨是由婚姻而來。

「喺感情世界裏面，係咪有啲人嘅性格，就係唔能夠專一？」她在輔導室內問我。

「你所指嘅有啲人，係邊一個？」我問她。

「幾個月前我發現老公有嫖妓，之後佢應承我唔會再搵性服務。」她繼續說：「係呀，佢無再嫖妓，但係我發現佢喺交友apps識女仔，仲同兩個女仔上過床。」

被發現嫖妓，承諾不再光顧性服務，他說到做到，不再以金錢作性交易，轉而在網上找尋SP，他是守信還是失信？

「專一，真係咁難咩？抑或有啲人天生性格就係花心，唔能夠專一？」對她來說，嫖妓和SP根本沒分別。若認為丈夫的「花心」和「出軌」是個定案，她只能去思考怎樣面對失卻專一的婚姻？

「係未我應該考慮接受Open relationship？」她忽然提出了一個想法。

Open relationship （開放式關係），是一種不排他的親密關係，雙方保持伴侶或婚姻關係之餘，同時協議和接受大家可以跟第三者發生浪漫或性關係。

或許她在想，如果不存在出軌界線（對方隱瞞自己跟第三者有染），就沒有所謂專一與否的問題。就如足球場若沒有龍門，就不會有「入球」出現；沒有入球，自然再沒有輸贏的分野。

「如果選擇咗Open relationship，你覺得自己會唔會開心啲？」我問她。

「我諗唔會，因為我自己都唔係好接受到，不過……咁樣做我覺得好似公平啲。」她說。

「公平，係覺得佢傷害你，所以你想佢都嘗試到被傷害的味道？」我問她。

她微微點頭。

「被傷害而覺得憤怒係人之常情，但因為受傷而做出一啲連自己都不能接受嘅行為，連自己嘅價值觀都推翻，咁係進一步否定同撇棄自己，係一種自我傷害。」當人面對傷害，在極度混亂時，會連接受訊息及思維能力閉塞，怎至進一步做出「自傷」行為。

相比伴侶放棄對感情專一，自我否定及撇棄，帶來的傷害會更大。如果連「我」都被自己否定，「我」怎樣做？「我」可以有甚麼選擇？通通都變成偽命題。